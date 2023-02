Guide d’achat : comment choisir un bon matelas en 2023

Nous savons combien dormir est essentiel pour notre santé et notre bien-être ! En fonction de l’âge de nos artères, il est recommandé de dormir entre 7 et 9 h par nuit. Bien dormir c’est primordial, mais parfois si l’on dort mal, ce n’est pas forcément à cause d’un problème physiologique ! Avez-vous déjà envisagé que vous vos problèmes de sommeil pouvaient être dûs à une mauvaise literie ? Le ministère de la Santé met d’ailleurs à disposition un document regroupant les conseils pour mieux dormir. Sur le site du Figaro, nous apprenons également quels sont les temps de sommeil idéaux en fonction de notre âge : « Les adolescents (14-17 ans) ont besoin de dormir 8 à 10 heures par nuit. Les adultes (26-64 ans), entre 7 et 9 heures et les personnes âgées de 65 ans et plus affichent pour leur part des besoins quelque peu plus élevés : de 7 à 8 heures de sommeil »

Comment choisir un matelas ?

Selon l’UFC Que Choisir, le prix du matelas ne fait pas toujours sa qualité ! Le premier conseil est d’essayer le matelas avant de l’acheter. C’est de cet élément que dépendront vos nuits ! Et ce n’est pas toujours le prix qui fera la différence. Quant aux labels et certifications, vérifiez bien ce qu’ils englobent avant d’acheter. Certains n’ont de label que le nom et sont utilisés pour faire grimper le prix.

Pour tester un matelas, voici quelques recommandations simples :

Si vous parvenez à passer votre main entre vos reins et le matelas lorsque vous êtes allongés, le matelas est trop ferme.

Quand vous changez de position, si la manœuvre est compliquée, alors il est trop souple.

Lorsque vous enfoncez votre coude dans le matelas, si le creux reste marqué, il est trop mou !

Le choix d’un matelas se fait aussi en fonction de vos préférences. Certains préfèreront un matelas souple, et d’autres un maintien plus ferme.

Quel type de matelas choisir ?

Lorsqu’on achète un nouveau matelas, il y a deux choses à évaluer :

Le maintien qui correspond à l’affaissement du matelas. Ainsi qu’à sa résistance à l’enfoncement. C’est le maintien qui sera bénéfique pour votre dos et non la fermeté.

La fermeté, elle, correspond à la sensation confortable que vous éprouvez lorsque vous pouvez enfin vous glisser sous votre couette ! La fermeté s’évalue en fonction de l’épaisseur, du tissu et de la surface, elle se décline en cinq niveaux : très souple, souple et équilibré, ferme et très ferme.

Attention, il n’existe pas d’échelle normée de fermeté. Donc, un matelas souple pour une marque ne sera pas forcément le même dans une autre marque. Dans un article paru sur Santé Magazine, le Dr François Duforez, médecin du sommeil et du sport recommande :

Un matelas ferme pour les personnes de forte corpulence.

Plutôt équilibré pour les personnes souffrant de maux de dos. Selon lui, l’adage qui dit de dormir sur une planche pour ne plus avoir mal au dos, n’est pas fondé. Au contraire un matelas trop ferme accentuerait les maux de dos.

Un matelas souple ou très souple pour les personnes minces afin que la colonne vertébrale ne s’enfonce pas dans le matelas.

Quelles matières pour un matelas ?

Comme pour la fermeté, il existe plusieurs types de garnissages dont dépendra la qualité de votre sommeil. Cependant, ce qui convient à l’un ne convient pas forcément à l’autre.

Le latex convient mieux aux personnes qui transpirent beaucoup la nuit, car il possède une meilleure aération.

Les ressorts ensachés sont à privilégier pour les couples, parce qu’ils permettent un couchage indépendant… Et évite le risque de « roulade » involontaire.

La mousse à mémoire de forme se destine plutôt aux personnes souffrant du dos. En effet, ils s’adaptent à la silhouette en évitant les pressions sur le corps.

Enfin côté densité, il faut qu’elle soit au minimum de 28 kg au m3. Cela évitera de s’enfoncer et/ou de sentir les lattes à travers le matelas. Quant à l’épaisseur, celle recommandée serait de 22 cm, mais un matelas de 20 à 30 cm peut parfaitement convenir. En dessous de 20 cm, les nuits risquent de ne pas être très agréables.

Pleins feux sur la marque Bultex

Nous ne pouvions pas vous expliquer comment choisir un matelas sans vous parler du nôtre ou le confort d’un matelas Bultex 160 × 200 ! Nous l’avons choisi avec une épaisseur de 27 cm, et un soutien équilibré. Et lorsque nous devrons changer de matelas, nous reprendrons assurément le même tant il nous procure du bien-être lorsque nous trouvons enfin le temps de nous coucher ! Bultex est une entreprise française créée en 1970, et c’est une usine de fabrication de mousses d’ameublement qu départ. Un laborantin étourdi mélange l’un des composants à de la colle. La réaction ainsi provoquée intéresse alors les chercheurs qui améliorent « l’erreur » ! La mousse qui en découle s’appellera Bultex et deviendra l’élément essentiel des matelas de la marque ! En 2005, Bultex lance la gamme Bultex Plus qui se positionne parmi les matelas haut-de-gamme du marché. Aujourd’hui, les matelas Bultex 160 × 200, dimension Queen Size pour un sommeil se déclinent en plusieurs versions ! Ils possèdent tous la technologie brevetée Bultex Nano et offrent différents conforts. Ainsi, ils peuvent convenir à toutes les envies, toutes les morphologies… Et ils vous assureront confort, sommeil de qualité et par conséquent de meilleurs réveils !

Mais alors, quel Bultex choisir ?

Le choix est vaste, comme les prix ! Le premier prix de la marque française débute aux alentours de 800 € (hors promotions éventuelles). C’est le Matelas Bultex nano INOX, avec une épaisseur de 19 cm, un soutien ferme et une densité de 33 kg au m3. Pour un prix intermédiaire, toujours en 160 × 200 pour le bien-être de tous, on retrouve le Matelas Bultex nano I-NOVO 9200. Celui-ci coûte environ 1 200 € pour une épaisseur de 24 cm et une densité de 35 kg/m3. Toujours en soutien ferme, il comporte 7 zones de confort (tête, épaules, lombaires, bassin, cuisses, jambes, pieds). Enfin, si le haut de gamme vous tente et que vous voulez vous assurer un sommeil réparateur en toutes circonstances, c’est le Matelas ISOTOP Unlimited by Bultex qu’il faudra choisir ! Mais il faudra débourser environ 2 500 € (hors promotions en cours)…

Pour ce prix, ce seront 27 cm de douceur qui vous accueilleront. Ce matelas se compose de la technologie ISOTOP et de l’ANATOMIC 100% Bultex nano qui offre à votre corps un confort progressif. Ceci afin de combler au millimètre les attentes ultra-spécifiques de votre anatomie. Attention, lorsque vous achetez un matelas, il faudra aussi penser au sommier, à moins de vouloir camper dans votre chambre. Et le sommier a bien son importance. La plupart des sommiers sont aujourd’hui à lattes, et Bultex propose également des ensemble sommiers + matelas… L’assurance que votre sommier sera parfaitement adapté à votre matelas ! D’ailleurs quand vous changez de matelas, il est souvent préférable de changer de sommier pour garder tous les bénéfices de votre nouveau matelas. Il est fréquent que les lattes s’affaissent avec le temps. Il vaut mieux tout changer, et cela ne coûte pas forcément beaucoup plus cher.

Quand changer de matelas ?

Avant tout, il faut savoir que la durée de vie d’un matelas est donnée pour 30 000 heures de sommeil environ soit 10 ans ! Cependant certaines constatations peuvent vous faire changer votre literie avant le cap fatidique des 10 ans !

Si vous transpirez beaucoup, le matelas s’usera plus vite

Un sommier de mauvaise qualité provoquera une usure plus rapide du matelas, d’où son importance !

De la qualité de votre matelas dépendra sa durée de vie.

Pour savoir si votre matelas est à changer, il faut reconnaître certains signes annonciateurs du changement ! Si vous avez mal au dos au réveil alors que ce n’était pas le cas avant, votre matelas ne répond plus aux critères de confort. Idem, si quand vous vous levez, vous apercevez la forme de votre corps gravée dans le tissu ! Enfin, si vous perdez (ou prenez) beaucoup de poids, le matelas vous semblera moins confortable et il faudra en changer. D’autres critères entrent également en compte pour un changement de matelas telle la croissance d’un enfant qui grandit. Des nuits agitées à la recherche de la meilleure position peuvent également être signe d’un matelas qui vieillit. Et enfin, si vous développez des allergies soudaines, l’usure du matelas y est peut-être pour quelque chose. N’hésitez pas à aspirer chaque semaine votre matelas, vous serez probablement surpris par la poussière qu’il contient. Et l’on ne vous parle pas des acariens ou des peaux mortes qui envahissent votre espace. Et ce, même si votre matelas vous parait immaculé !

Un bon matelas pour de bonnes nuits !

Un bon matelas, c’est l’assurance d’un bon sommeil. Cependant, certains facteurs indépendants peuvent par ailleurs nuire à votre sommeil. Ainsi dans le magazine Geo, nous apprenons que 26 % d’entre nous sommes perturbés par un animal qui dort près de nous. Mais nous sommes aussi 49 % à posséder un ordinateur en veille dans la chambre : mauvaise idée. Enfin, nous sommes 20 % à laisser notre Smartphone en marche et parmi ces 20 %, la moitié reçoit des messages toute la nuit et y répond immédiatement. Et ce n’est pas la faute au matelas. Un bon matelas, c’est l’assurance de passer de bonnes nuits et d’atténuer les maux de dos, si fréquents à notre époque. Que ce soit en camping-car, dans votre tiny-house ou dans votre chambre traditionnelle, une bonne literie est absolument primordiale. Selon un article de France Bleu, nous dormons pendant un tiers de notre vie. À l’âge de 80 ans, nous aurons passé 27 années endormis. Alors autant que ces 27 années se passent dans les meilleures conditions possibles, non ?