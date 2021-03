Quels sont les aliments à privilégier pour un bon sommeil ?

Nous sommes toujours en Mars, donc toujours dans le « mois du sommeil » … Si l’excellent Dreamer de Terraillon peut vous aider à vous endormir de la manière la plus douce possible, il existe également des aliments à privilégier pour un meilleur sommeil ! Mais il y a aussi des produits à ne pas consommer en soirée…

Selon l’INSERM, une personne sur trois serait concernée par les troubles du sommeil. Ces troubles qui se répercutent sur les longues journées qui suivent. L’hormone du sommeil, la mélatonine est produite par l’organisme en fin de journée… Et pour être efficace, elle a besoin d’acides aminés !

Le lait chaud !

Le bon vieux remède de grand-mère ! Le bol de lait chaud avec une cuillère de miel ! Remède de grand-mère peut-être mais le lait est très concentré en tryptophane, l’acide aminé essentiel qui est un précurseur de la mélatonine…

Les infusions ou tisanes

Si vous n’aimez pas le lait, vous pouvez prendre une tisane avant de dormir. Attention cependant aux infusions d’agrumes qui pourraient avoir l’effet inverse. Il existe pléthore d’infusion « Nuit Calme » ou « Nuit tranquille » à base de valériane, de camomille ou de verveine… Les plantes de nos grand-mères, encore !

Outre le bienfait des plantes, la tisane favorise la baisse de température interne du corps par un système d’échange thermique… Elle va provoquer une sudation qui fera baisser la température corporelle, parfaite pour s’endormir, vite et bien !

La banane

Décidément, cette banane, en plus de se recycler en délicieux pancakes ou banana bread, a des vertus soporifiques ! On l’appelle parfois « somnifère naturel » ! Ce fruit est tout simplement très chargé en acides aminés, potassium et minéraux. La banane contribue à produire de la mélatonine, mais provoque également détente et relaxation !

Le chocolat noir !

Il est inévitable pour accompagner la tisane ou la banane peut-être ! Riche en magnésium, il permet la détente et semble être un élément clé de la régulation de l’horloge biologique… Et c’est une étude de la revue Nature qui l’atteste !

Que faut-il éviter pour mieux dormir ?

Evidemment, tous les excitants sont à proscrire avant de dormir ! Tabac, alcool, café ou thé sont à éviter avant de vous coucher. Mais également un repas trop gras ou trop riche qui ne vous facilitera ni la digestion, ni l’endormissement !