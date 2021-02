Guide d’achat : Comment choisir un oreiller ergonomique à mémoire de forme ?

Le 1er mars 2021 débutera une campagne de sensibilisation sur le sommeil ! Le mois du sommeil baptisé « A chacun son sommeil » veut informer et sensibiliser sur les problèmes liés au sommeil : insomnies, maux de dos, fatigue chronique etc… Avec le télétravail et l’enfermement subis à cause de la pandémie, les problèmes liés au sommeil s’accroissent !

Il est pourtant primordial de bien dormir ! Nous avions vu que certaines positions évitaient les lombalgies et mauvaises nuits. Mais il existe également de nombreux accessoires qui peuvent vous aider à dormir comme un bébé… C’est le cas de l’oreiller ergonomique à mémoire de forme. Mais encore faut-il savoir comment le choisir ?

Pourquoi un oreiller ergonomique à mémoire de forme ?

Si vos douleurs lombaires vous réveillent la nuit ou que vos cervicales jouent les douloureuses au réveil, votre oreiller en plume ne suffit peut-être plus ! Il va falloir passer à l’oreiller ergonomique. Cet oreiller est conçu pour vous offrir tout le confort possible… Et bien plus qu’un oreiller classique.

En réalité, il permet à votre corps de conserver une position naturelle. Les douleurs dorsales sont provoquées par de mauvaises positions de sommeil. L’oreiller ergonomique va permettre de recentrer cette position et d’aligner vos cervicales avec votre colonne vertébrale. Quant à la mémoire de forme, elle évite les points de pression aux différents endroits du crâne et du visage… Pour encore plus de confort et de délicatesse pour dormir !

Quels sont les bienfaits d’un oreiller ergonomique ?

Si, évidemment, il améliore votre confort, il n’est pas un simple objet de bien-être. Il soulage également les raideurs musculaires et prévient les douleurs des articulations. C’est un excellent partenaire pour les insomniaques qui devraient voir leurs troubles du sommeil améliorés. Les oreillers à mémoire de forme sont également conseillés pour les enfants, ils les aident à trouver plus rapidement le sommeil.

Mais alors comment le choisir ?

Un oreiller à mémoire de forme, n’est pas forcément ergonomique ! L’oreiller à mémoire de forme apporte du confort et s’adapte à votre morphologie. L’oreiller ergonomique est conçu avec des ostéopathes et permet une meilleure position du corps. Le top étant donc de choisir un oreiller ergonomique à mémoire de forme alliant confort et position parfaite.

! L’oreiller à mémoire de forme apporte du confort et s’adapte à votre morphologie. L’oreiller ergonomique est conçu avec des ostéopathes et permet une meilleure position du corps. Le top étant donc de choisir un oreiller ergonomique à mémoire de forme alliant confort et position parfaite. Si vous aimez un oreiller moelleux, il ne faut pas choisir un oreiller ergonomique trop ferme, il pourrait avoir l’effet inverse sur votre sommeil. Mais pour cela, il n’existe pas vraiment de règle, vous seul pouvez savoir quelle fermeté vous convient le mieux !

Lors de votre choix, exigez la qualité et prenez garde aux oreillers soi-disant ergonomiques qui ne sont composés que de 10% de cette mousse qui fait la mémoire de forme… Les meilleurs oreillers ergonomiques affichent 100% de mousse à mémoire de forme. Certes ils sont peut-être un peu plus chers, mais vous êtes assurés d’un produit de qualité et de nuits réparatrices !

Quelques derniers conseils avant d’acheter

Pour qu’il soit efficace, votre oreiller ergonomique à mémoire de forme doit retrouver sa forme initiale dès que vous le quittez ! Pour se faire il lui faut une densité minimale de 50 kg/m3 ! Choisir un oreiller dont la housse est amovible pour limiter le développement des acariens… Attention, au regard de la mousse qu’il contient, il ne doit jamais être passé en machine !

Renseignez-vous sur le « satisfait ou remboursé » avant l’achat… En effet, le meilleur moyen de savoir si un oreiller ergonomique vous convient est de le tester durant une dizaine de jours… Et de le renvoyer si vos nuits ne se sont pas améliorées !

Meilleure Vente n° 1 Luxureal Oreiller Mémoire de Forme, Oreiller Ergonomique Cervical pour Dormir sur Le Côté, Oreiller Orthopédique avec Taie d'oreiller Lavable, 64x35 cm 【Coussin Memoire Forme】 Oreiller cervical est constitué d’une mousse à mémoire de forme de haute qualité, douce pour la peau et aérée. La oreiller rectangulaire offre un léger rebond qui permet à l’oreiller de conserver sa forme tout en soutenant idéalement votre tête, votre cou et vos épaules, vous apportant un confort maximum durant votre sommeil.