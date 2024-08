Brain Sleep, l’invention d’un oreiller « climatisant » qui vous garde au frais tout au long de la nuit

Vous n’êtes pas sans savoir que l’oreiller n’est pas seulement un accessoire de décoration posé sur le lit. Il joue un rôle important dans la qualité du sommeil, entre autres, en soutenant la tête et en laissant un peu de repos au cou et à la nuque. Également en permettant un alignement optimal de la colonne vertébrale pendant la nuit. Certains modèles sont conçus pour garder la tête au frais afin de favoriser le sommeil réparateur, à l’instar du Brain Sleep. Cet oreiller, proposé par l’entreprise japonaise Brain Sleep Co., Ltd., est fabriqué avec un matériau autre que le polyuréthane et le duvet pour offrir un confort inégalable. Découvrons sa particularité !

Une structure constituée de 90 % d’espace d’air

Le Brain Sleep a pour particularité sa structure constitué de 90 % d’espace d’air, pensée pour optimiser la qualité du sommeil, surtout pendant les 90 premières minutes de sommeil, appelées « 90 minutes d’or ». Notons que ce premier cycle comprend la phase la plus profonde du sommeil. Plus nous dormons profondément durant cette période, meilleure est la qualité globale de notre sommeil. Or, pour pouvoir dormir profondément pendant ce laps de temps, la température corporelle est un facteur important. Et justement, c’est sur ce point que les concepteurs du Brain Sleep se sont focalisés. Le but est de garder le cerveau au frais, afin de favoriser un sommeil de haute qualité. Des enquêtes auprès de plusieurs utilisateurs auraient confirmé l’efficacité de cet oreiller, par rapport aux modèles en polyuréthane classiques. Beaucoup d’entre eux auraient bénéficié d’un sommeil plus profond au cours du premier cycle.

Un oreiller conçu avec un matériau de haute qualité

Le Brain Sleep n’est pas comme les oreillers traditionnels en polyuréthane et en plumes qui ont tendance à retenir la chaleur. Il est fabriqué à partir de polyéthylène 100 % recyclable, durable et avec un effet rafraîchissant. Hormis sa structure innovante, ce matériau permet à la chaleur de s’échapper, de sorte qu’elle ne reste pas emprisonnée à l’intérieur. De même, les deux types de housses proposées aux utilisateurs, notamment à 100 % en polyester (Active Air) et à 100 % en coton biologique, ont été conçues pour garder cette fraîcheur. Ils ont des propriétés absorbantes, à séchage rapide, antibactériennes et désodorisantes. Leur excellente respirabilité empêche l’accumulation d’humidité, garantissant une sensation confortable et non collante. Des tests auraient également permis de démontrer l’efficacité du Brain Sleep à maintenir une température confortable toute la nuit, y compris pendant les chaudes nuits d’été.

Une technologie d’ajustement personnalisé

Le Brain Sleep bénéficie d’une technologie d’ajustement personnalisé, garantissant confort et soutien cervical. Il est conçu avec une structure à trois couches, dont une couche d’ajustement, une couche de soutien et une couche de base. Douce et moelleuse, la première épouse la forme de la tête pour un confort optimal. La seconde, quant à elle, est plus ferme et sert à bien soutenir la tête et le cou, un élément important pour maintenir la colonne vertébrale correctement alignée. Beaucoup plus dure, la dernière, pour sa part, permet à l’oreiller de rester frais en laissant l’air circuler efficacement.

Hormis sa structure, le Brain Sleep est conçu avec différents niveaux de fermeté sur toute sa largeur, toujours pour bien soutenir la tête et le cou, quelle que soit la position (sur le côté, le dos ou le ventre). Selon le fabricant japonais, cet oreiller est adapté aux personnes allergiques, car tout a été pensé pour minimiser la prolifération de moisissures et faciliter son entretien. Plus d'informations sur le Brain Sleep.