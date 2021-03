Nous avons testé Dreamer de Terraillon, une aide à l'endormissement... efficace !

Le mois du sommeil bat son plein… Et si vous avez déjà tenter la nuit « sans culotte » ou les « chaussettes de nuits » et que cela ne fonctionne pas, nous avons peut-être une nouvelle solution. Et cette nouvelle solution s’appelle « Dreamer », elle nous vient de la marque française Terraillon, leader européen sur le marché du bien-être.

Le sommeil pose de plus en plus de problèmes aux français (télétravail, stress ambiant) et de nombreuses études sont réalisées à son sujet. L’étude réalisée par Terraillon porte sur l’efficacité d’un programme d’endormissement accessible à tous. Nous avons pu le tester, et voici nos conclusions.

L’étude de Terraillon

Cette étude réalisée en collaboration avec le European Sleep Center mesure l’efficacité du programme d’endormissement Dreamer sur des sujets présentant des troubles du sommeil légers.

Menée par le Dr François Duforez, médecin du sport et du sommeil, elle porte sur 83 nuits :

Sans aide à l’endormissement

Avec le programme Dreamer

Avec un produit concurrent

L’objectif étant d’évaluer le temps d’endormissement chez les personnes souffrant de troubles légers. Le programme Dreamer, basé sur la cohérence cardiaque est une méthode douce de relaxation. Cette méthode permet par luminothérapie, de réduire la fréquence cardiaque et le stress par la même occasion.

Le programme Dreamer c’est quoi ?

Grâce à un tout petit objet connecté, il suffit de 15 minutes chaque jour associées à des exercices de respiration pour favoriser l’endormissement. Le Dreamer projette une lumière rouge spécifique qui ne bloque par l’hormone du sommeil : la mélatonine. Et, grâce à 15 minutes d’exercice de respiration couplés à la lumière rouge (6 inspirations et 6 expirations), le rythme respiratoire diminue et l’apaisement est quasi immédiat.

Les résultats de l’étude

Par le biais de divers examens cliniques, les chercheurs ont pu établir que les utilisateurs de Dreamer s’endormaient 4 minutes plus vite qu’avec un produit concurrent.

La solution Dreamer améliorerait donc plusieurs choses dans nos nuits :

La rapidité de l’endormissement

La qualité du sommeil

La forme au réveil

Dreamer contient 2 programmes d’endormissements, l’un basé sur la fréquence cardiaque, le second avec un programme « coucher de soleil » qui démarre à l’oranger pour finir au rouge, la couleur qui aide à s’endormir.

Le petit objet connecté et design dispose également d’une fonction lumière d’ambiance avec 16 millions de couleurs disponibles… Et il coûte moins de 50€, pour que le sommeil soit désormais accessible à tous et de qualité !

Ce que nous avons pensé du Dreamer

Dans un premier temps, il est discret, design et peut s’emporter partout où l’endormissement est plus compliqué… Que ce soit en voyage professionnelle, dans la famille, lorsque nous ne dormons pas dans notre lit, l’endormissement n’est pas toujours aisé.

Du côté du fonctionnement, c’est très simple, le logo « cœur » pour les exercices de respiration, le logo « soleil » pour s’endormir sans exercices… Et le dernier pour l’éclairage.

Concernant son utilisation, nous avons testé les deux façons de l’aide à l’endormissement. Et, notre préférence va à celle de la cohérence cardiaque ! En respectant à la lettre les exercices de respiration, l’endormissement se montre plus rapide… Mais il est difficile d’évaluer son propre temps d’endormissement ! En revanche, une chose est certaine, les réveils nocturnes sont beaucoup moins fréquents depuis que nous l’utilisons. Mieux dormir n’a pas de prix, et en respirant convenablement dans un environnement calme et empreint de lumière rouge, il semblerait que notre organisme apprécie !

