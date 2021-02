🩲 Non ! Dormir avec une culotte n’est absolument pas une bonne idée !

Vous êtes de ceux qui pensez que garder une culotte ou un caleçon pour dormir est une bonne idée ? Erreur ! Hommes ou femmes, tous sur le même pied d’égalité pour une fois… Une étude révèle que dormir avec une culotte ou un caleçon serait mauvais pour la santé…

Une tolérance est faite pour le pilou ou le bon vieux pyjama, le mieux étant cependant de laisser cet endroit du corps à l’air libre pendant la nuit ! Des explications détaillées de gynécologues viennent étayer ces propos… Qui finalement semblent assez logiques d’un point de vue médical. Explications !

Tout nu pour dormir !

D’après Alyssa Dweck, gynécologue américaine, porter une culotte pour dormir favorise l’apparition de bactéries ou de levures. Lorsque les parties intimes sont couvertes par un tissu serré, l’humidité s’accumule et provoque des mycoses ou infections.

L’infectiologue et andrologue français Jean-Marc Bohbot, qui exerce à l’Institut Alfred Fournier renchérit en expliquant que l’on ne dort pas avec un pull ou des gants, donc pourquoi dormir avec une culotte ?

Et il explique que le frottement du tissu provoque une irritation mécanique surtout lorsque ce côté de notre personnalité est déjà fragile. Pour les femmes, porter une culotte la nuit met en péril la santé vaginale selon le Dr Bohbot. De plus, si les sous-vêtements portés sont en matière synthétiques, ils capturent l’humidité et augmentent la chaleur corporelle. Il ne recommande d’ailleurs pas non plus les sous-vêtements en coton pour la nuit…

Et si vraiment vous avez besoin d’un vêtement ?

Les spécialistes recommandent de porter des vêtements de nuit comme une nuisette ou un pyjama en COTON ! Et pour les plus frileux, un pantalon de pyjama ou un short large mais aucun tissu qui ne colle à la peau !

Et ces recommandations sont également valables pour les hommes, qui, avec un boxer par exemple vont comprimer leurs parties génitales. Ils avancent même des risques d’infertilité… Bref, chacun fera comme il voudra, mais sachez que dormir dans le plus simple appareil est ce qu’il y a de mieux pour votre santé… Retrouvez l’interview du Docteur Bohbot sur ce sujet dans le Figaro.