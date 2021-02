Quels sont les bienfaits et les contre-indications du thé ?

La semaine dernière, nous vous expliquions que le café pouvait avoir certains bienfaits s’il était consommé avec modération. Pour rétablir l’équilibre entre les deux boissons chaudes préférées des français, il nous fallait également nous attarder sur le thé… Vert, noir ou blanc, le thé, lorsqu’il est consommé de manière raisonnable possède de nombreux bienfaits…

Comme le café, il est une boisson naturelle, issue de plantes… Seule l’eau ajoutée lui donne sa forme liquide. Le thé a de multiples vertus que l’on ne soupçonne pas toujours. Choisissez le bon thé pour calmer certains de vos maux ou augmenter certaines facultés ! Découverte !

Le thé serait la seconde boisson la plus consommée en France, juste après le café.

Quelles sont les différentes variétés de thé ?

Il existe quatre catégories de thés, classées par couleur !

Le thé blanc , pour lequel les feuilles de thé sont simplement flétries puis séchées

, pour lequel les feuilles de thé sont simplement flétries puis séchées Le thé vert où les feuilles sont torréfiées puis roulées en plus des deux premières étapes du thé blanc

où les feuilles sont torréfiées puis roulées en plus des deux premières étapes du thé blanc Le « Ooloong » qui demande une fermentation partielle des feuilles

qui demande une fermentation partielle des feuilles Le Noir qui pousse l’oxydation à son terme, d’où sa couleur.

Sachez qu’en fonction de sa couleur, la température d’infusion ne sera pas la même ! Ainsi pour les thés noirs ou oolong, une température de 100° (ou 95°) permet d’exprimer toutes ses saveurs. Pour un thé blanc ou vert, une température de 80° maximum est requise… Plus chaude, l’eau brûlerait les feuilles de thé.

Les bienfaits du thé

Un puissant antioxydant… Il protège le corps de la pollution extérieure et de ses effets néfastes. Le thé blanc étant moins traité que les autres, c’est celui qui contient le plus d’antioxydants.

Le thé est plus pauvre en caféine que le café. Les thés traditionnels contiennent environ 50% de caféine en moins comparés à la même quantité de café… Les thés donnent de l’énergie mais sans les effets que pourrait avoir le café sur le système nerveux. Les tisanes et infusions quant à elles, ne contiennent aucune caféine.

La perte de poids est facilitée par le thé. Le thé vert notamment possède des vertus diurétiques et peut vous accompagner dans le cadre d’un régime alimentaire.

Selon plusieurs études, le thé permettrait de réduire de 20% les attaques cardiaques et de 35% les risques d’AVC. En consommant trois ou quatre tasses de thé quotidienne, le taux de cholestérol se verrait également réduit d’environ 30%.

Le thé préviendrait également la perte osseuse… Le thé Moringa, originaire d’Asie du Sud serait le plus propice pour protéger vos os. La plante en elle-même contient du fer et des vitamines A et K. Le thé Moringa serait même plus chargé en calcium que le lait ! Cependant, nous le préférons aromatisé à la mangue, le goût du Moringa nature ne plaira pas à tout le monde, comme le « matcha » d’ailleurs !

Le thé possède encore de nombreuses vertus comme celle de vous aider à garder les dents plus blanches en modifiant le PH de votre bouche. Il est également un booster du système immunitaire grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes et il améliorait également la santé du cerveau selon une récente étude de la revue Aging. Le thé est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise depuis l’éternité !

A ce titre, il préviendrait même l’apparition de certains cancers, même si aucune preuve scientifique ne peut être apportée… A contrario, le World Cancer Research Fund (WCRF) et l’American Institute for Cancer Research (AICR) considèrent que le niveau de preuve actuel et la relation entre thé vert et le risque de cancer est non concluant selon les conclusions de leur dernier rapport.

Quelques contre-indications

Dans un régime végétarien , le thé doit être consommé avec modération , car les tannins du thé diminuent l’absorption de fer des végétaux. Mieux vaut consommer le thé à deux heures des repas, pour qu’il n’interfère pas avec le fer des végétaux.

, le thé doit être , car les tannins du thé diminuent l’absorption de fer des végétaux. Mieux vaut consommer le thé à deux heures des repas, pour qu’il n’interfère pas avec le fer des végétaux. Le thé vert peut modifier la concentration sanguine d’anticoagulants . Si vous prenez des anticoagulants, il est conseillé de consommer le thé avec parcimonie et de prendre conseils auprès d’un nutritionniste ou de votre médecin référent.

. Si vous prenez des anticoagulants, il est conseillé de consommer le thé avec parcimonie et de prendre conseils auprès d’un nutritionniste ou de votre médecin référent. Comme le café, le thé peut provoquer des irritations de l’estomac (reflux, gastrites etc…) Cela peut entraîner une sensation de brûlure. Les patients ayant subi une opération de chirurgie bariatrique sont sujets aux remontées gastriques, il est donc préférable de limiter la consommation de thé à une ou deux tasses par jour.

Vous en savez désormais un peu plus sur les bienfaits de cette boisson ancestrale… Les amateurs de thé le préfèrent Nature, sans adjonction de fruits, plantes ou saveurs, mais nous, notre petit coup de cœur va pour celui à la Cannelle … Ne dit-on pas que tous les goûts sont dans la Nature !

