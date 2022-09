Heat Coaster Pro : un dessous de tasse chauffant et intelligent qui conserve votre boisson à la température idéale

Vous êtes accrocs au café et vous en consommez toute la journée ou presque, mais une fois sur deux, quand votre tasse est restée posée sur votre bureau, votre café est imbuvable puisque froid. Certains parviennent malgré tout à le boire, mais la plupart le jettent pour en refaire un autre. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous allez probablement adorer le Heat Coaster Pro inventé par Ikago, un petit sous-verre de table intelligent qui va détecter la température de votre tasse et réchauffer automatiquement votre café. Au prix du kilo de café, ou des dosettes, c’est un investissement très vite rentable pour ceux qui ont l’habitude d’oublier leur tasse dans un coin. Découverte.

Quelle est cette invention ?

On vous l’accorde, cette invention est un peu un gadget, mais c’est finalement un gadget intelligent ! Le Heat Coaster Pro d’ikago est un petit dessous de verre très astucieux qui réchauffe votre café à votre place. Il ressemble à un petit réchaud classique mais s’adapte à votre tasse ou mug. D’après les dires du fabricant, il vous garantit un café chaud à chaque gorgée, et ce, même si votre tasse reste en plan pendant plusieurs heures. L’ikago Heat Coaster Pro maintient votre café à une température constante pendant tout le temps qu’il vous faut pour finir votre tasse, et un indicateur sur l’écran numérique du dessous de verre vous indique même si votre café n’est pas à la température idéale, pour que vous le dégustiez à la température parfaite.

Comment fonctionne-t-il ?

En fait, ce réchauffeur de café, ou de thé d’ailleurs, fonctionne comme un chargeur sans fil et se pose sur n’importe quel surface plane. Conçu pour la maison et le bureau, il se mariera avec n’importe quel mobilier grâce à son design simple et épuré. Il n’est pas beaucoup plus grand qu’un sous-verre classique et peut s’adapter à n’importe quelle tasse, bien qu’il soit livré avec sa propre tasse, pour un écosystème de produits complet ! Concrètement, pour vérifier la température de votre boisson chaude, il se dote d’un écran numérique qui vous permet de calibrer la température à laquelle vous souhaitez que votre boisson soit servie. Certains aiment le café très chaud, d’autres tiède; il peut ainsi aller de 40°C à 80°C, une température élevée mais parfaite pour les thés ou tisanes. A l’arrière se trouve un capteur infrarouge qui mesure la chaleur rayonnante émanant de votre tasse afin de connaître la température de votre boisson. Un film thermique placé sous la tasse régule alors la température pour maintenir votre café à la température souhaitée. De plus, un indicateur sur l’écran du Heat Coaster Pro ikago vous indique avec un code couleur si votre boisson est trop chaude (ligne rouge), trop froide (ligne bleue), ou à la température souhaitée (ligne verte).

Combien ça coûte ?

Actuellement en campagne de financement participatif sur Ulule, il est vendu en précommande au prix de 60€ et sera disponible dès le mois d’octobre prochain. Rappelons pour terminer que, même s’il est livré avec sa propre tasse, il s’adapte à tous les contenants, y compris les tasses ou verres en acier inoxydable. Et dès que vous enlevez votre tasse du socle, le film thermique se désactive pour ne pas vous brûler, ni consommer plus d’énergie. Ce n’est peut-être pas l’invention du siècle, mais avec une campagne qui atteint déjà plus de 30 000€ sur les 1103€ escomptés, cela semble plaire à de nombreux amateurs de café ou thé !