Attention, la consommation excessive de café présenterait des risques pour votre cœur !

Le café est l’une des boissons les plus consommées au monde… Si le nectar noir a de nombreux bénéfices comme nous vous l’expliquions récemment, mais, comme tout produit, il doit être consommé avec modération. Une nouvelle étude australienne pourrait convaincre les plus accrocs de diminuer leur consommation ou de choisir une alternative à la caféine.

Une nouvelle étude australienne montre que la consommation excessive de café peut avoir des effets néfastes sur votre système cardiovasculaire. Tout amateur de café peut facilement constater qu’il existe une accoutumance à la caféine… Le café est l’objet de nombreuses études tant il est consommé de manière habituelle.

Une étude génétique mondiale menée par une équipe de l’University of South Australia a analysé les données de 362 571 participants. Ces participants proviennent de la banque de données UK Biobank et sont âgés de 37 à 73 ans. Pour réaliser cette étude, les scientifiques se basent une triangulation d’approches phénotypiques et génétiques.

Consommer trop de café n’est pas la meilleure idée

Elina Hyppönen, l’une des scientifiques de cette étude affirme qu’au-delà de six tasses de café par jour, les lipides augmentent dans le sang. Le taux de lipides donc de graisses qui monte en flèche, serait alors un multiplicateur de risque cardio vasculaire. Elle précise cependant que ce ne sont pas 6 tasses sur une journée de temps en temps qui peuvent être néfastes, mais ce nombre de tasses répété chaque jour sur une longue période.

Bien choisir son café pourrait vous aider !

Toujours selon cette étude, la meilleure solution est de choisir un café plus pauvre en cafestol, substance que l’on retrouve dans les grains de café et qui élève le taux de cholestérol. Mieux vaudrait donc, pour les gros consommateurs, prendre du café filtré, ou instantané. Les espressos ou cafés serrés étant plus concentrés en cafestol.

Comme toutes les substances pouvant provoquer une dépendance, le café est à consommer avec modération. Cela vous évitera d’être constamment énervé et de voir quelques palpitations apparaître. Sinon vous pouvez optez pour le décaféiné, il a le goût du café mais sans le cafestol !