Votre machine à café broyeuse à grains vient de vous être livrée, et vous avez hâte de déguster un café digne de ce nom. Vous vous penchez donc sur la notice et vous apercevez qu’il y a de multiples réglages à faire… Intensité, mouture, température, quantité d’eau, tous ces réglages sont les garants d’un café savoureux. En revanche, la notice, elle, peut s’avérer un peu fastidieuse à comprendre. J’ai moi-même eu maille à partir avec ma De’Longhi Magnifica, avant de trouver les dosages qui me convenaient. C’est pourquoi je vous ai préparé un petit article qui vous explique comment régler votre machine à café broyeuse de grains. Ainsi, je vais vous expliquer quelles incidences entraînent les différents réglages sur le goût de votre café. C’est parti.

Conseil n° 1 : choisir un bon café

Clairement, le café choisi aura une incidence sur votre boisson préférée. Rappelez-vous qu’en investissant dans cette machine, vous ferez de grosses économies par rapport à une machine à dosettes ! Permettez-vous donc un petit plaisir, en achetant du café en grains digne de ce nom. Les goûts et les couleurs diffèrent, robusta, arabica, vous déciderez, mais évitez les cafés premier prix, le résultat pourrait ne pas vous satisfaire.

Conseil n° 2 : la qualité de l’eau

Les machines à café sont conçues pour utiliser de l’eau du robinet, une eau trop douce pourrait avoir des effets néfastes sur votre machine. Néanmoins, certaines fois, le goût de l’eau peut altérer celui du café. Pour ma part, j’utilise de l’eau filtrée, par mon réfrigérateur, elle n’est pas dénuée des minéraux essentiels, simplement débarrassée des composants chimiques. Vous pouvez aussi utiliser de l’eau minérale de préférence non enrichie en minéraux pour un café délicieux.

Conseil n° 3 : le réglage de la mouture

Vous avez le « café parfait » et l’eau adéquate, passons maintenant au réglage de la mouture, autrement dit la finesse de la poudre issue du broyage. La taille de la mouture influence directement le goût du café. Plus elle sera fine, plus votre café sera fort, et, à l’inverse, une mouture grossière donnera un café très léger, voire acide. Cependant, il est difficile de proposer une mesure de réglage, car elle dépend du goût de chacun. Dans mon cas, j’ai opté pour un réglage médian de la mouture, pas trop fort, ni trop léger en somme. Pour trouver « votre café », commencer par régler la molette sur le plus fin possible, puis s’il est trop fort, ajustez au fur et à mesure, jusqu’à trouver votre mouture. Attention sur la plupart des machines, ce réglage se fait près du broyeur, et quand la machine est en fonctionnement, jamais à l’arrêt.

Conseil n° 4 : le réglage de l’intensité

Vous avez déniché la mouture idéale, vous allez désormais régler l’intensité de votre café, c’est-à-dire la quantité broyée pour chaque tasse. Ce dosage rendra votre café plus ou moins fort, ou serré, toujours en fonction de vos goûts personnels. Dans un expresso standard, il faut approximativement compter 8 g de café pour une tasse de 40 ml. Si vous aimez le café très fort, que j’appelle vulgairement du « goudron », alors l’intensité devra être réglée au maximum. À l’inverse, pour un café plus léger, la molette devra être réglée à la moitié, voire un peu plus, pour une intensité plus prononcée.

Conseil n° 5 : le réglage de la température de l’eau

Nous l’ignorons souvent, mais la température d’un bon café se situe de 85 à 96 °C. Certains, comme moi, l’aiment très chaud, et d’autres, presque froids. Néanmoins, en dessous de 85 °C, les arômes du café ne seront pas optimaux, et votre café pourrait avoir un gout d’eau pas très agréable. Au-dessus de 96 °C, la mouture pourrait brûler, et votre café avoir un goût désagréable. Le plus judicieux sera de choisir une température haute afin que les arômes soient parfaitement diffusés dans votre tasse, puis de laisser refroidir, si vous ne l’aimez pas trop chaud. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

