Qui a inventé la machine à café expresso (ce n’est pas un Italien, enfin presque…) ?

Vous vous apprêtez peut-être à déguster un petit espresso devant votre PC comme tous les matins. Et vous vous dites que ces Italiens ont peut-être inventé le meilleur des nectars ? Sachez que vous commettez une erreur monumentale en pensant que le célèbre espresso est une invention italienne ! Certes, les espressos servis en Italie sont peut-être les meilleurs au monde, mais ils n’en ont pas la paternité. Le premier café à porter le nom d’espresso nous vient de la célèbre marque de café Illy, qui est bien italienne, mais fondée par un Hongrois …

Qu’est-ce qu’un véritable espresso ?

Qu’il soit en grain, en capsule ou moulu, le café est la troisième boisson la plus consommée au monde après l’eau et le thé. La consommation mondiale de café représente 255 kilos de café par seconde, soit environ 8 millions de tonnes par an. Chaque année dans le monde, 400 milliards de tasses de café sont bues, soit 1684 tasses chaque seconde ! L’express, espresso ou expresso est un café court, très corsé au goût très fort. Il est obtenu en faisant passer très peu d’eau dans le café à haute pression (9 bars).

Les débuts de l’inventeur de l’espresso, Francesco Illy

Le « père » de l’espresso n’est donc pas italien de naissance, bien qu’il ait été naturalisé dans ce pays d’accueil. En réalité, Francesco Illy est né à Timisoara en Transylvanie, la région de Dracula ! Homme d’affaire et inventeur, il fonde l’entreprise Illy en 1935. Combattant sur les fronts Sud de l’Italie lors de la première guerre mondiale, il s’installe alors à Trieste après la guerre. Il y fonde sa famille avec une professeure de piano italienne.

Au départ, il est employé dans une entreprise de torréfaction et de distribution de café. Insatisfait de la méthode de conservation que l’entreprise propose, il procède à quelques changements pour améliorer le processus. Illy remplace notamment l’air des emballages par de l’azote à haute pression et scelle hermétiquement les bidons. Il est donc aussi l’inventeur de l’emballage sous vide que nous connaissons encore aujourd’hui.

Comment a-t-il inventé l’espresso ?

En 1933, il fonde donc la société Illy, mondialement connue encore aujourd’hui. Mais surtout, il conçoit une machine à café spécialement pour les espressos. C’est la première machine à café à vapeur chaude et il la fait breveter en 1935 sous le nom d’Illetta. Depuis cette machine, toutes celles qui suivront seront fabriquées sur le même principe. Aujourd’hui encore, l’entreprise Illy reste la propriété des descendants du fondateur. Les accrocs au café peuvent donc féliciter Mr Illy, un italo-hongrois qui a probablement inventé la meilleure chose du siècle ?

Mais certaines sources diffèrent !

Impossible de démêler le vrai du faux dans cette histoire d’expresso ! Car selon une autre source, l’espresso qui veut dire extraire par pression, serait l’invention d’Angelo Moriondo, italien pure souche… Il aurait inventé en 1884 la première machine à expresso protégée par un brevet international enregistré le 23 octobre 1885 alors qu’Illy venait à peine de naître ! Après tout qu’importe, l’essentiel est qu’il ait été inventé non ?

