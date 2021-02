Guide d’achat gourmand : Comment choisir le café qui vous convient le mieux ?

Vous êtes amateurs de café ? Alors vous connaissez forcément les mots Espresso, Ristretto, Macchiato, crème ou noisette ! Avec l’explosion des ventes de machines à dosette, les variétés de café se multiplient et il est difficile de s’y retrouver… Court, long, sucré, avec un nuage de lait…

Le mieux c’est peut-être de tester… Cependant, les noms des cafés ne sont pas donnés par hasard… A chaque dénomination correspond une quantité, une intensité et un goût ! Avec les dosettes, nous ne sommes plus obligés de tous boire le même café, encore faut-il savoir le choisir et l’apprécier.

L’espresso

C’est sans doute le plus connu des cafés. On le déguste dans une minuscule tasse de 30 à 60 ml. Il tient sa particularité de son grain finement moulu sur lequel on ajoute de l’eau avec une pression de 9 bars. Le temps de confection d’un espresso ne doit pas dépasser 25 secondes. L’espresso est un peu plus épais et surtout très aromatique. Il est à la base de tous les autres types de café. Les machines à dosettes sont les plus promptes à réaliser de vrais espressos.

Le ristretto

Si vous voulez un café serré, c’est le ristretto qu’il faudra choisir… Il est encore plus fort que l’espresso car il contient une plus petite quantité d’eau pour la même quantité de café. Il est en réalité pressé plus fort ! Ce type de café est le plus fort en goût qu’il est possible de déguster. C’est aussi avec le ristretto que les amateurs disent apprécier les aromes du café !

Le macchiatto

Ce café se décline en plusieurs variantes comme le macchiatto latte ou le macchiatto caramel. Mais, au départ, ce café est un espresso surmonté d’une mousse de lait entier. Il ne faut pas le confondre avec le cappucino qui intègre du chocolat en poudre. C’est l’un des cafés préférés des italiens ! Le machiatto contient 1/3 d’espresso pour 2/3 de lait et une mousse sur le dessus.

Le cappucino

Justement cette boisson lactée n’est pas un macchiatto, et c’est uniquement dû à sa composition. Même si au départ, il se fait sur un espresso (1/3), il faut y ajouter 1/3 de lait et 1/3 de mousse… Et pour avoir un véritable cappucino, le saupoudrage de poudre de cacao est indispensable ! Même si ce n’est pas obligatoire, le chocolat est devenu un ingrédient du cappucino moderne ! Pour réaliser un vrai cappucino maison, il faudra vous équiper d’un mousseur à lait… Sinon la magie n’opérera pas !

Le noisette

Un espresso avec une petite goutte de lait… C’est la couleur du mélange qui a donné son nom à ce café. S’il y a plus de lait que de café, cela devient un café… au lait et non pas un « noisette » !

Le lungo

Le lungo est un café allongé… Et si l’on peut penser qu’il est moins fort qu’un espresso, c’est une erreur ! En effet, le lungo se fait à partir d’un ristretto et non d’un espresso… Même s’il contient deux fois plus d’eau qu’un espresso, il est trompeur et sa teneur en caféine est finalement plus importante.

Et bien d’autres encore !

Cortado, Latte, Double espresso, Moccacino, il existe de nombreuses variations autour du café. Cette liste n’est pas exhaustive, il existe autant de manières de déguster un café, que de manières d’apprécier un thé… Et nous n’abordons pas ici la question de la provenance du café… Pourtant, son goût est bien différent s’il vient de Colombie, du Brésil ou d’Equateur… Mais cela fera l’objet d’une nouvelle découverte caféinée !

Pour savoir quel café vous convient le mieux, le plus simple est peut-être de choisir un assortiment ! Pensez à identifier vos dosettes si vous les placez sur un distributeur, sinon le test ne serait pas franchement utile !