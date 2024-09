Quelle est la meilleure eau pour vous et votre machine à café ?

Le café, c’est la vie ! Disons que voici comment je pourrai définir mon leitmotiv, étant une grande consommatrice de café en grains. Ce n’est peut-être pas une bonne idée pour mon état nerveux, néanmoins, c’est ainsi que je fonctionne, et je ne peux pas m’en passer. Droguée au café, probablement, je ne respecte pas les 5 tasses maximales par jour recommandées par l’EFSA, et alors ? Lorsque je remplis mon réservoir, je vois souvent apparaître des traces blanches, signes de calcaire, et je dois détartrer ma cafetière très souvent. J’ai alors cherché à savoir comment je pourrai réduire ma fréquence de détartrage en utilisant certains types d’eaux minérales. Si vous aussi, vous vous interrogez sur la question, je vous donne quelques tuyaux dans cet article. C’est parti.

Pourquoi la composition de l’eau est importante ?

En général, il est préférable d’utiliser une eau peu minéralisée pour préparer le café. En effet, plus l’eau est riche en minéraux et en oligoéléments (indiqués par le taux de résidu sec à 180° ou TDS), moins elle extrait efficacement les arômes du café. Une eau trop « chargée » en minéraux peut déséquilibrer la tasse, en atténuant les arômes et en accentuant l’acidité, ce qui peut donner un goût amer en fin de bouche. Par exemple, une eau trop riche en calcium, donc calcaire, n’est pas idéale pour le café. À l’inverse, si l’eau est trop faiblement minéralisée, le café risque de manquer de corps et de développer un goût aigre. L’équilibre est en conséquence essentiel ! Sachez que le pH de l’eau joue également un rôle important dans le goût de votre café. En effet, un pH trop élevé (> 7,5) réduit les arômes et l’acidité du café, tandis qu’un pH trop bas (< 6,5) accentue l’acidité de manière désagréable. Pour la SCAA (Specialty Coffee Association of America), le pH idéal est compris de 6,5 à 7,5, et le taux de calcaire ne devrait pas dépasser les 85 mg/L.

Peut-on utiliser l’eau du robinet ?

Oui bien sûr, et heureusement que nous pouvons utiliser l’eau du robinet dans nos cafetières. En revanche, en fonction de votre zone d’habitation, le goût sera probablement différent. En effet, la dureté de l’eau, soit la présence de calcaire en plus ou moins grande quantité, modifie le goût du café. Le plus judicieux si vous utilisez l’eau du robinet étant de la filtrer par le biais d’une carafe filtrante, évitant ainsi les éventuels goûts de chlore. La filtration n’ôte pas le calcaire de l’eau, mais en réduit le goût, et c’est évidemment l’effet recherché ! C’est la méthode que j’utilise, mais en prélevant l’eau filtrée par le biais de mon réfrigérateur.

Quelles seraient les 3 eaux en bouteille à privilégier ?

Si vous préférez les eaux en bouteille pour préparer votre café, nous vous conseillons de choisir des eaux issues du Massif central. C’est le cas de la Volvic, de la Luchon, ou encore de la Montcalm pour ne citer qu’elles, néanmoins toutes les eaux provenant de sources auvergnates peuvent convenir. La raison de ce choix ? Ce sont les eaux, les moins chargées en calcaire, car issue d’une région française ayant l’eau la plus douce, comme l’indique cette carte publiée sur spat.eu. Dans cette région de France, le taux de dureté est inférieur à 15, contre plus de 35 dans le sud de la France.

Ces eaux pauvres en calcaire, permettent d’obtenir un goût plus dense, et de moins encrasser votre machine à café. Par conséquent, l’utilisation de détartrant sera moins fréquente, et votre café toujours exquis. Et, vous ? Quelles eaux utilisez-vous pour préparer votre café ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

