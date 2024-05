Quels sont les inconvénients des carafes filtrantes que l’on oublie parfois de vous indiquer ?

En France, lorsque nous avons besoin de nous hydrater, nous ouvrons le robinet d’eau froide et buvons parfois à même le robinet. Nous avons la chance d’avoir de l’eau potable à disposition, à toute heure de la journée ou de la nuit. Ce n’est pas le cas dans d’autres pays du monde. En effet, deux milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, selon le dernier rapport de l’UNICEF. En France, l’eau du robinet est potable et contrôlée en permanence pour s’assurer de sa potabilité, de l’absence de pesticide, etc. Néanmoins, certains d’entre nous, utilisent des carafes filtrantes, vendues à coups d’arguments sanitaires et rassurants pour la santé. Les idées reçues sur les carafes filtrantes sont nombreuses et vous allez voir qu’elles ne sont pas réellement exactes. Je fais, pour vous, le tour de la question.

Idée reçue n° 1 : les carafes filtrantes rendent l’eau plus pure que l’eau en bouteille

C’est faux ! Les eaux en bouteille sont si contrôlées qu’elles ne présentent absolument aucun risque pour la santé. Une eau du robinet filtrée ne sera pas plus ou moins pure qu’une eau en bouteille ! Les carafes filtrantes peuvent améliorer le goût et l’odeur de l’eau en réduisant certains contaminants comme le chlore, mais elles ne peuvent pas éliminer tous les types de contaminants présents dans l’eau. L’eau en bouteille, quant à elle, est soumise à des régulations strictes qui assurent sa pureté.

Idée reçue n° 2 : les carafes filtrantes réduisent la présence de calcaire dans l’eau

C’est faux ! Le calcaire est un minéral qui n’est jamais filtré par une carafe filtrante. Vous n’obtiendrez jamais d’eau déminéralisée en passant l’eau du robinet au travers des filtres d’une carafe. D’ailleurs, les minéraux contenus dans l’eau potable, sont essentiels pour la santé. Par conséquent, si vous utilisez de l’eau filtrée, très dure, pour votre cafetière à grains, pensant réduire les détartrages. C’est une idée reçue : votre eau restera très dure sauf si vous disposez d’un adoucisseur d’eau.

Idée reçue n° 3 : les carafes filtrantes sont plus écologiques que les eaux en bouteille

C’est vrai, mais aussi faux ! À vrai dire, si vous consommez beaucoup d’eau potable, la carafe est plus écologique, car elle évite les déchets de bouteille en plastique. Néanmoins, les filtres des carafes filtrantes doivent être changés régulièrement et éliminés. Ils génèrent aussi des déchets que l’on recycle plus difficilement que les bouteilles en plastique.

Idée reçue n° 4 : les carafes filtrantes sont plus économiques que les eaux en bouteille

Là encore, tout va dépendre de votre consommation et du prix du mètre cube d’eau dans votre commune. Si vous comptabilisez le prix de la carafe filtrante, les changements mensuels ou trimestriels des filtres, les déchets produits, et l’eau du robinet écoulée, il est fort possible que l’eau en bouteille vous revienne finalement moins cher !

Quelles précautions faut-il prendre avec les carafes filtrantes ?

Si vous utilisez une carafe filtrante, vous devez absolument être très méticuleux, car une mauvaise utilisation peut présenter des risques pour la santé. Des filtres sales, non changés, peuvent conduire au développement de bactéries ou autres contaminants. Le nettoyage doit être effectué chaque semaine, au lave-vaisselle si votre modèle le permet pour éviter la présence de bactéries au sein même de la carafe. De plus, l’eau filtrée est déconseillée pour les nourrissons, car certaines cartouches abaissent les taux de magnésium, et de calcium, des éléments essentiels à la croissance.

Des inconvénients, mais également quelques avantages…

Les carafes filtrantes, comme je viens de vous le dire, ne sont pas des ustensiles magiques, qui vont rendre une eau non potable, buvable ! Néanmoins, elles disposent des avantages suivants :

Amélioration du goût et de l’odeur de l’eau du robinet en réduisant les niveaux de chlore, de certains métaux lourds et d’autres impuretés, rendant ainsi l’eau plus agréable à boire. Pratiques et faciles à utiliser, nécessitant simplement le remplacement périodique du filtre. Réduction de la consommation du plastique Compactes et légères, elles peuvent être utilisées en camping, au bureau ou en extérieur.



Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

124 Commentaires Wessper Carafe d'eau filtrante pour réfrigérateur 2,7l, Pichet filtrante avec filtre a eau compatible avec Brita Maxtra, Réduction du Calcaire, du Chlore – Blanc Filtration efficace - les cartouches filtrantes purifient efficacement l'eau en réduisant la dureté de l'eau, les métaux lourds, les composés chlorés et les substances susceptibles d'altérer le... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez