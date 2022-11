LARQ invente la bouteille d’eau auto filtrante qui élimine le plomb, les métaux lourds, le chlore et les particules

La question des déchets plastiques constitue actuellement un gros problème au niveau mondial. D’après les statistiques, chaque année, plus de 500 milliards de bouteilles en plastique sont vendus à travers le monde. Cependant, la majorité des bouteilles utilisées (91 %) ne sont pas recyclées, ce qui contribue énormément à l’accumulation des déchets plastiques dans l’environnement, d’autant plus qu’une bouteille en plastique peut mettre jusqu’à 1 000 années à se dégrader. L’utilisation des bouteilles réutilisables fait partie des meilleures solutions face à cette situation. Le LARQ Bottle Filtered est une alternative incontournable aux bouteilles d’eau classiques. Non seulement il a un design très attrayant, mais il a aussi la capacité de filtrer efficacement l’eau en retirant les contaminants et les métaux lourds. Combiné avec le bouchon PureVis, il peut aussi tuer les bactéries qui se trouvent dans l’eau.

Pourquoi opter pour de l’eau filtrée ?

Aux Etats-Unis, environ 186 millions de personnes boivent de l’eau du robinet dont la quantité en plomb est trop élevée. Vingt-cinq millions reçoivent quant à eux de l’eau susceptible de causer des maladies. Pour éviter ce genre de problème, il est recommandé de ne consommer que de l’eau bouillie, de l’eau en bouteille ou de l’eau filtrée. Toutefois, faire bouillir de l’eau n’est pas toujours possible, surtout lorsqu’on est pressé, et acheter de l’eau en bouteille ne fera qu’augmenter les déchets plastiques. L’eau filtrée reste la meilleure option, du moins si l’on dispose d’un bon matériel de filtrage.

Un système à double filtre

La bouteille de LARQ est idéale pour maintenir l’hydratation tout au long de la journée et rester en bonne santé grâce son système de filtrage haute performance. Les filtres sont constitués de deux couches:

la technologie Nano Zero pour capter les contaminants (chlore, COV, etc.),

et la technologie du fer zérovalent pour stopper les métaux lourds.

Grâce à l’action des filtres, l’eau est plus savoureuse et est débarrassée des éléments nocifs comme le plomb, le chlore, les pesticides, les produits chimiques ou encore les microplastiques. En général, le filtre doit être remplacé tous les deux mois, c’est-à-dire après 151 litres d’eau filtrés, soit l’équivalent de 300 bouteilles en plastique à usage unique.

Design et caractéristiques

Le LARQ Bottle Filtered est en acier inoxydable sans BPA. Elle est facile à manier grâce à son design à la finition poudrée luxueuse et écologique. Sa paroi est doublée et isotherme, ce qui permet à l’eau de rester froide jusqu’à 24 heures, ou chaude jusqu’à 12 heures. Pour l’utiliser, il suffit de la remplir avec de l’eau du robinet, froide ou à température ambiante, puis de visser le bouchon pour fermer. Quand on veut boire de l’eau, il faut simplement appuyer sur la marque λ pour l’ouvrir. Pour ceux qui veulent de l’eau simultanément filtrée et purifiée, il est possible d’acheter un PureVis Cap et de le combiner avec le LARQ Bottle Filtered. La bouteille est livrée avec un mousqueton détachable recouvert de silicone pour une hydratation accessible lors du déplacement, un filtre Nano Zero, et un guide de démarrage rapide.