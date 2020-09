Pourquoi nous ne devrions plus consommer d’eau en bouteilles plastique

L’eau c’est la vie ! Mais la consommer en bouteille n’est pas forcément la meilleure idée ! Les médecins préconisent 1.5 litre d’eau par jour pour garantir l’hydratation du corps. Certes les bouteilles plastiques vendues dans le commerce semblent être la méthode la plus facile pour s’en tenir la quantité nécessaire.

Mais nous savons aussi qu’elles sont une catastrophe écologique ! Qui plus est, l’eau en bouteille ne serait pas aussi bonne pour la santé que nous le pensons. Nous avons la chance en France d’avoir une eau du robinet parfaitement potable et très surveillée… Voici cinq raisons de ne plus consommer d’eau en bouteilles.

Une eau du robinet scrutée à la loupe

L’eau du robinet est tellement surveillée en France, qu’elle est aussi saine que l’eau en bouteille. Les tests portent sur de nombreux facteurs (microbiologiques, physico-chimiques ou radiologiques) et ils permettent de s’assurer que les eaux des réseaux de distribution ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs.

L’eau en bouteille coûte plus cher

Même si la bouteille d’eau coûte environ un euro, elle reviendrait 120 fois plus cher que l’équivalence du robinet ! Faites le calcul vous-même… Un mètre cube d’eau du robinet (1000 l) coûte entre 2 et 6€… Même au tarif le plus cher, le calcul est vite fait… Pour 1000 l, vous obtenez plus de 600 bouteilles d’1.5 l, et chaque bouteille vous revient à moins de 10 centimes, contre 1€ pour les eaux les moins chères en bouteilles.

Les bouteilles plastiques : une catastrophe écologique

Evidemment elles sont recyclables nos bouteilles en plastiques ! Malheureusement quand on voit combien se retrouvent dans les océans, on se dit qu’elles n’ont pas toutes été jetées au bon endroit. Et le traitement des bouteilles en plastiques nécessite de toute manière de l’énergie. Pour les transporter, les incinérer, les recycler. Bref un fléau environnemental sur lequel, pourtant nous avons les moyens d’agir.

Une alternative hyper simple !

Pour la maison, une carafe filtrante sera parfaite si vraiment vous voulez vous rassurer… Mais attention, les filtres doivent être changés tous les 30 jours ! Pour l’extérieur, il existe pléthore de gourdes lavables et réutilisables sans BPA… Souvent isotherme, elles permettent de garder au chaud (ou au frais) votre eau pour la journée. La plupart passent au lave-vaisselle pour une hygiène parfaite… Si vous avez une quarantaine d’années, les gourdes en aluminium étaient légions lors de sorties scolaires, elles reviennent en force ! Pour l’eau minérale gazeuse, Sodastream est également une excellente alternative.

Ne jamais réutiliser une bouteille plastique !

On réutilise facilement une bouteille en plastique, pourtant, le fond de la bouteille est un nid à bactéries. Une récente étude montre qu’il y a 20 fois plus de bactéries dans une bouteille d’eau que dans la gamelle de votre chien… Mais également 100 fois plus que dans vos toilettes ! Et ces bactéries sont porteuses pour 60% d’entre elles de maladies… Maintenant vous savez !

Photo d’illustration Syda Productions / Shutterstock