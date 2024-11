Les inconvénients des pommeaux de douche « écolo » que les vendeurs oublient de mentionner

Nous avons tous ou presque l’objectif de réduire notre consommation d’eau, notamment dans la salle de bains, et sous la douche. En effet, selon l’ADEME, une douche consomme de 35 à 60 litres d’eau à chaque fois. Comme beaucoup, et depuis quelques années, j’ai cédé à l’appel du pommeau de douche écologique, et j’ai déjà acheté des modèles différents. Ces pommeaux de douche promettent des économies d’eau, et d’énergie pour certains, et c’est une réalité ! Mais, mon expérience d’utilisatrice me fait aussi dire qu’ils ont quelques inconvénients à connaître. Je n’ai pas la « science infuse », mais c’est un constat que j’ai fait sur plusieurs modèles, et cela, aucun vendeur ni aucune notice ne me l’ont mentionné. Voici un retour d’expérience utilisatrice qui peut aussi vous aider dans vos choix.

Inconvénient n° 1 : une pression plus faible

Pour réduire la consommation d’eau, les pommeaux de douche sont, pour la plupart, équipés de réducteur de débit, ce qui entraîne inévitablement une perte de pression. C’est une habitude à prendre, cependant le rinçage est un peu plus long qu’avec un pommeau de douche classique et une pression « normale ». Si votre chaudière est entartrée ou que votre région présente une pression faible à l’origine, vous risquez de ne pas disposer d’assez de pression pour vous laver. De plus, si vous êtes adeptes des « douches à jet » revigorants, les pommeaux écologiques ne proposent que très rarement cette option, à moins de disposer d’un pommeau et d’une colonne avec jets, dans ce cas, pas d’économies !

Inconvénient n° 2 : le prix !

En moyenne, un pommeau de douche écologique de qualité coûte de 30 à 80 €, ce qui est bien plus élevé qu’un pommeau classique vendu parfois moins de 5 €. Les plus onéreux s’équipent de capteurs qui indiquent la température par des couleurs, et qui peuvent aussi être connectés à une application. Mais, est-ce vraiment indispensable ? J’ai déjà utilisé ces pommeaux de douches axés sur des technologies innovantes, et j’ai dû consulter l’application une dizaine de fois, et encore, je n’en suis pas certaine !

Inconvénient n° 3 : l’entretien et les consommables

En termes d’entretien et si, comme moi, votre eau est très dure (calcaire), vous devrez user et abuser de détartrant, car les petits « trous du pommeau » s’encrassent très vite et la pression diminue davantage. De plus, j’ai aussi testé certains modèles avec des filtres sous forme de billes d’argile, et ces consommables, il faut les changer de temps à autre, ce qui ajoute un coût supplémentaire. À titre personnel, je changeais les billes chaque mois, ce qui finit par revenir cher et m’oblige aussi à produire des déchets que je ne produisais pas avant.

Des inconvénients, mais également des avantages

Les inconvénients que je viens de vous livrer sont ceux que j’ai relevés, car j’en ai utilisé plusieurs. Néanmoins, ils ont aussi des avantages certains à commencer par une réelle réduction de la consommation d’eau et d’énergie. Par exemple, le pommeau qui indique par des couleurs le temps passé sous la douche est intéressant, car dès qu’il passe au violet, je sais que je dois me dépêcher de me rincer. Un pommeau écologique permet 40 à 60 % d’économies en eau, et allège par conséquent la facture d’électricité ou de gaz, et c’est pour cette raison que je me suis adaptée aux inconvénients. Néanmoins, je n’utilise plus les pommeaux avec billes d’argiles, la production de déchets supplémentaires me dérange. Et, vous ? Utilisez-vous déjà ces pommeaux de douches ? Et, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

