Venise dévoile une carte des 126 fontaines d’eau potable pour limiter l’utilisation des bouteilles en plastique

Les bouteilles en plastique, on le sait, sont très pratiques, mais également très polluantes, surtout si elles ne sont pas jetées dans les poubelles prévues à cet effet ! Et parfois, il suffit d’un peu de jugeotte pour que certains réflexes ancrés dans nos mœurs disparaissent peu à peu. Si vous vous baladez cet été, à Venise, la ville des amoureux, les commerces ou professionnels du tourisme vous remettront une carte géographique un peu spéciale. Et pour cause, les autorités vénitiennes ont inventé la carte des fontaines d’eau potable… Simple et efficace, ils encouragent les touristes à remplir leurs gourdes dans l’une des 126 fontaines que compte la ville. De l’eau potable, gratuite et en libre accès, il fallait juste y penser non ?

Une invention simple mais utile !

Pour lutter contre la pollution aux bouteilles plastiques qui viennent s’échouer dans les célèbres canaux de Venise, la ville vient d’éditer une carte de la ville criblée de petits pictogrammes « goutte d’eau bleue » … Ces petites gouttes d’eau matérialisent tout simplement les points d’eau potable dans la ville. Qui plus est, cette carte encourage les touristes à sortir des sentiers battus pour découvrir de magnifiques fontaines, à l’abri des regards et souvent magnifiques ! Chaque année, Venise accueille des millions de visiteurs qui produisent à eux-seuls entre 28 et 40% des déchets de la ville.

Utiliser des gourdes, une nécessité pour la cité vénitienne…

L’architecte Alberto Chinellato explique que l’utilisation des gourdes réutilisables est une nécessité pour tenter d’endiguer la pollution de la ville de Venise, mais qu’il est aussi nécessaire de rappeler aux touristes suspicieux que l’eau de Venise est totalement potable et propre à la consommation. Pour localiser les fontaines, la municipalité de Venise a donc édité cette carte papier, mais également lancé une application qui permet d’accéder à une carte recensant toutes les fontaines disponibles sur le territoire vénitien” simplement en activant son GPS… Vous n’aurez plus qu’à suivre votre GPS muni de votre gourde pour vous désaltérer gratuitement et découvrir quelques-unes de magnifiques fontaines qui se cachent dans l’une des plus belles villes du monde selon ceux qui l’ont déjà visitée !

Et en France, comment trouver les fontaines d’eau potable ?

Les fontaines d’eau potable sont recensées dans la plupart des grandes villes de France, et toutes les fontaines doivent porter la mention « eau potable » pour qu’elle puisse être consommée sans danger pour l’organisme… A Paris, ce sont 1200 fontaines d’eau potable, gratuite et sûre qui vous attendent sur le site Eau de Paris. A Lyon, c’est le site Eau du Grand Lyon qui recense toutes les fontaines de la grande métropole lyonnaise. Pour Marseille, vous pouvez les retrouver sur Eau Cyclisme qui propose 108 points d’eau potable sur les Bouches-du-Rhône…

Enfin, si vous n’êtes dans aucune des villes précédemment citées, sachez que le site EauPotable.info vous géolocalise et vous indique le point d’eau potable le plus proche de votre position… Vous pouvez également ajouter un point d’eau potable s’il n’y figure pas encore. Si avec tout ça, vous continuez à acheter des bouteilles en plastique, on ne peut plus grand-chose pour vous !