LaVie : l’invention d’une bouteille en verre innovante qui purifie l’eau du robinet avec un traitement ultraviolet (UV)

L’eau est la boisson la plus consommée au monde et c’est plutôt logique. Nous la consommons généralement en bouteille plastique. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour l’environnement. Les fabricants de bouteilles en plastique proposent désormais des bouteilles recyclables évidemment, mais cela n’empêche pas certaines de se retrouver dans la nature. Pour éviter les bouteilles plastiques, certains optent donc pour l’eau du robinet, une ressource disponible en permanence et parfaitement consommable en France. Cependant, dans certaines régions de France où l’eau est très chargée en calcaire, sa consommation peut nécessiter le passage par un système de filtration ou de purification. Découvrez le système Lavie pure, pour dire stop aux carafes filtrantes et aux bouteilles plastiques, vous permettant de boire une eau purifiée de très haute qualité. Présentation.

Le système Lavie pure, qu’est-ce que c’est ?

La « gourde » Lavie se présente comme un étui dans lequel se glisse une bouteille spécifique d’une contenance de 500 ml. Grâce à un procédé de purification brevetée, la bouteille est soumise à un traitement par ultraviolets (UV-A). Rappelons que la lumière ultraviolette est un processus naturel qui ne provoque pas de création de produits chimiques nocifs dans l’eau. Il suffit donc de brancher le dispositif sur une prise électrique, puis de glisser la bouteille d’eau, pour que celle-ci soit purifiée en 15 min. Le procédé de purification UV est déjà largement utilisé dans le monde entier. Lavie propose de ce fait aux particuliers de profiter de ce processus au quotidien, car cette purification très technologique est généralement réservée aux entreprises et aux structures résidentielles.

Comment fonctionnent les purificateurs d’eau UV-A LaVie® ?

Les purificateurs d’eau Lavie fonctionnent sans filtre ni entretien et permettent de consommer une eau pure en 15 min seulement. Le traitement par UV permet de supprimer le chlore et ses dérivés. Il aide également à se débarrasser des éventuels résidus de pesticides, des traces de médicaments, ainsi que des goûts et odeurs que l’on peut trouver dans l’eau du robinet. Nous rappelons tout de même qu’en France, l’eau du robinet est parfaitement consommable en l’état, suite aux nombreux traitements qu’elle subit avant de couler de votre robinet. Purifier l’eau est donc une garantie supplémentaire de consommer une eau parfaitement dénuée de toutes traces de produits nocifs.

Pour utiliser le purificateur, il suffit ainsi de le brancher électriquement, puis de glisser la bouteille remplie d’eau dans le système. Le purificateur entre immédiatement en action, en produisant une lumière bleutée. Il s’arrête automatiquement lorsque le processus est terminé, en présentant des LEDS éteintes. Côté consommation électrique, le purificateur Lavie affiche 6 Wh/l, soit environ 1 000 l d’eau pour 1,5 € d’électricité environ. Si l’on compare au coût de la consommation de bouteilles en plastique, le calcul des économies est relativement simple à comprendre !

Pourquoi est-il conseillé de purifier l’eau du robinet ?

L’eau du robinet, en France, ne présente pas de danger pour la santé si nous la consommons. En revanche, dans certaines régions, elle peut contenir des particules de calcaire. Si vous possédez un mousseur sur votre robinet, vous pourrez aisément les constater. Elle peut aussi avoir un goût de chlore ou contenir des traces minimes de pesticides ou de médicaments. Notons tout de même que cela est en quantité infime, ne menaçant pas la santé des utilisateurs.

Chez les personnes sensibles, la présence de calcaire provoque potentiellement des allergies ou des maux intestinaux. Purifier l’eau est donc conseillé dans ces cas-là, notamment pour celles et ceux qui souhaitent une eau parfaitement pure, comme celle destinée aux bébés par exemple. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Lavie.bio.

