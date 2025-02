Je teste l’Ovi, un mini bar à eau pour dire adieu aux bouilloires et aux bouteilles en plastique

Dans un article publié en novembre dernier, je vous présentais une innovation pour votre cuisine : l’OviBar, un minibar « à eau » connecté directement à l’alimentation d’eau. Je dois me rendre à l’évidence, j’avais été quelque peu sceptique quant à l’utilité et aux économies promises. Alors, lorsque la marque m’a proposé de tester l’OviBar en conditions réelles, dans ma propre cuisine, j’ai immédiatement accepté. La promesse ? Un appareil capable de me fournir une eau filtrée instantanément, chaude, froide ou tempérée.

L’idée me séduisait, mais je me demandais si cela valait vraiment le prix de 799 €. J’avais aussi quelques appréhensions sur la qualité de l’eau, car chez moi, elle est plutôt dure, donc calcaire. Avant OviBar, je buvais uniquement de l’eau en bouteille, et étais persuadé que rien ne me ferait changer d’avis. Pourtant, après plusieurs semaines d’utilisation, je peux vous dire que cet appareil a complètement changé ma façon de consommer de l’eau.

Mes premières impressions au déballage

Le jour où j’ai reçu mon OviBar, j’ai tout de suite été frappé par son design. Sobre et élégant, il ressemble à une machine à café haut de gamme, ce qui lui permet de s’intégrer parfaitement dans ma cuisine. Le packaging était soigné, et tout semblait avoir été pensé pour une installation simple et rapide. Certains diront que cela ajoute encore un appareil sur le plan de travail : c’est vrai, mais cela vous fera gagner de la place ailleurs, j’y reviendrai ensuite.

Dès l’ouverture, j’ai trouvé le kit d’installation complet avec tous les accessoires nécessaires, ce qui m’a rassuré. Le manuel était bien détaillé, et j’ai également découvert qu’OviBar proposait des vidéos explicatives en ligne pour aider à l’installation. Je ne suis pas plombier, et ma question était de savoir si j’allais devoir faire intervenir un professionnel pour le branchement. Réponse immédiatement.

Installation et mise en route

L’une de mes craintes était l’installation. Moi et la plomberie, ça fait deux, voire plus, ce n’est vraiment pas ma tasse de thé ! Pourtant, avec le tuyau fourni et le robinet de raccordement en T, j’ai pu brancher mon OviBar en seulement quelques minutes. Je n’ai pas réellement utilisé le robinet de raccordement, je suis déjà équipé de ce genre de dispositif. L’appareil se fixe directement à l’arrivée d’eau et ne nécessite aucune intervention complexe, comme on le ferait avec un frigo américain.

Une fois branché, il ne restait plus qu’à lancer la première purge d’eau pour activer le système de filtration (déjà en place). Et, là, surprise : après quelques minutes, l’eau sortait immédiatement, à la température souhaitée, que ce soit fraîche, pour une menthe à l’eau, ou chaude pour un thé ou une tisane. Je ne prépare pas mon café avec car j’utilise une cafetière instantanée, à grains qui se charge de me concocter le café à la demande.

Pour information, il est également possible d’installer un réducteur de débit sur le tuyau. Je suis également équipé d’un réducteur juste après mon compteur d’eau, je ne l’ai donc pas utilisé.

Un appareil aux fonctionnalités bluffantes

L’OviBar ne se contente pas de distribuer de l’eau : il le fait avec une précision impressionnante. Il propose trois températures principales :

Eau froide (de 3 à 15 °C) pour un rafraîchissement immédiat, sans besoin de glaçons.

Eau chaude (de 60 à 95 °C) pour un thé ou un café instantané, sans bouilloire.

Mode biberon (40 °C) pour préparer un biberon en quelques secondes, sans risque de brûlure.

Ce mode biberon est d’ailleurs l’un des points qui m’ont le plus séduit. J’ai pu tester cette fonction avec mon petit-fils (Kyle), et le gain de temps est considérable : plus besoin d’attendre que l’eau chauffe et refroidisse, tout est prêt immédiatement ! Pour la fonction eau chaude, je l’utilise également autrement, même si ce n’est pas inscrit dans le manuel, je vous raconte. Lorsque je dois cuire des pâtes ou du riz, je prends l’eau à 95 °C dans l’OviBar, directement dans ma casserole. Je place ensuite cette dernière sur ma plaque de cuisson, pour obtenir l’ébullition en quelques secondes et y placer mes féculents. Je couvre le tout et laisse cuire. Bilan : j’économise à chaque fois quelques centimes d’électricité par rapport à une mise à ébullition classique qui prend plusieurs minutes !

Un système de filtration ultra performant

L’une de mes craintes concernait la qualité de l’eau que j’obtiendrai, car elle est très calcaire chez moi. Mes doutes se sont envolés. En effet, l’OviBar se distingue par son triple système de filtration :

Filtre à sédiments : il élimine les particules en suspension pour une eau plus claire.

Filtre à ultrafiltration : il retient les métaux lourds, les pesticides et autres impuretés tout en préservant les minéraux essentiels.

Stérilisation par UV : il élimine 99,9 % des bactéries, garantissant ainsi une eau parfaitement pure.

Le Filtre X anti-sédiments (charbon actif + polypropylène) :

Le filtre X (à droite) est conçu pour éliminer les sédiments et impuretés solides dans l’eau grâce à une combinaison de charbon actif et de polypropylène. Il améliore ainsi la clarté et la pureté de l’eau.

✅ Élimine :

Sédiments (poussières, boues, sable, rouille)

Impuretés solides

PFAS (polluants chimiques persistants)

Chlore et ses dérivés (responsables du goût et de l’odeur désagréables)

Composés organiques volatils (COV)

⛔ Ne filtre pas :

Les sels minéraux dissous

Les virus et bactéries (traités par le filtre Y et l’UV)

Le Filtre Y à ultrafiltration (membranes de 0,01 micron) :

Le filtre Y (à gauche) repose sur une technologie avancée d’ultrafiltration, avec des membranes de 0,01 micron, permettant d’éliminer les micro-organismes et autres impuretés invisibles à l’œil nu.

✅ Élimine :

Bactéries et virus (comme E. coli, salmonelles, etc.)

Microplastiques

Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, etc.)

Parasites et kystes (Cryptosporidium, Giardia, etc.)

✅ Préserve :

Les sels minéraux naturels (calcium, magnésium, potassium), qui restent intacts car dissous à une taille inférieure à 0,01 micron et ne sont pas filtrés.

Une stérilisation UV :

En complément des filtres X et Y, la technologie UV élimine 99,9 % des bactéries et virus, garantissant une eau parfaitement saine et sûre à la consommation. Cette approche combinée de filtration mécanique (X), d’ultrafiltration (Y) et de stérilisation UV assure une eau pure, préservée de ses minéraux essentiels tout en éliminant les contaminants et impuretés indésirables.

Une filtration des PFAS (substances chimiques très persistantes) :

Le système de filtration a démontré une efficacité remarquable pour éliminer près de 100 % des PFAS, comme l’ont révélé des tests effectués par des laboratoires indépendants. Les résultats montrent que cette technologie filtre pratiquement tous les PFAS, des substances chimiques persistantes qui font l’objet de nombreuses préoccupations, notamment après les reportages d’Hugo Clément « Sur le front ». Pour plus de détails, consultez les résultats des tests : Filtration des PFAS. Résultat : l’eau a un goût neutre et agréable, bien meilleur que celle du robinet classique. Même mon thé à la menthe a changé de saveur, preuve que l’eau de qualité fait toute la différence.

Un impact écologique et économique

Je faisais partie de ces personnes qui achetaient encore de l’eau en bouteille, non pas par choix, mais par obligation à cause de la qualité de mon eau du robinet. Avec OviBar, j’ai totalement arrêté. C’est à la fois un geste écologique (plus de plastique jeté), et une véritable économie sur le long terme. En comparant avec mon ancien budget en eau en bouteille, je réalise une économie d’environ 900 € par an. Un autre point positif et pas des moindres : la consommation énergétique est minime. L’appareil fonctionne sur secteur (220-240 V) et dispose d’un mode économie d’énergie. Il ne consomme donc pas plus qu’une bouilloire ou un mini-frigo.

Quelques exemples concrets d’utilisation

Avant d’avoir l’OviBar, je devais régulièrement acheter des packs d’eau en grande surface. À chaque passage, cela représentait plusieurs kilos à porter, un espace considérable occupé dans ma buanderie et un casse-tête pour leur stockage. Aujourd’hui, tout cela appartient au passé. Plus besoin d’acheter, de transporter et de ranger ces bouteilles encombrantes. Je me rends également compte du confort apporté par l’eau chaude instantanée. Plus besoin de sortir la bouilloire ou d’attendre que l’eau chauffe pour me faire un thé rapide.

Même pour la cuisine, c’est un atout : préparer un bouillon ou cuire des pâtes devient plus rapide et plus efficace comme je vous l’expliquais plus haut. Une autre situation pendant laquelle l’OviBar m’a sauvé la mise : une soirée entre amis. Plutôt que d’acheter plusieurs bouteilles d’eau fraîche et de me retrouver avec des montagnes de plastique à recycler, j’ai simplement servi une eau pure et fraîche à la demande. Mes invités ont tous été bluffés par la qualité et la praticité de l’appareil. Pour information, il est également possible de transformer l’eau plate en une boisson pétillante en un instant avec OviBul (vendu séparément). Pensée pour se fondre aisément dans votre quotidien, « OviBul apporte la magie des bulles directement depuis votre OviBar ». Savourez de l’eau fraîche ou à température ambiante, transformée en une boisson pétillante rafraîchissante, avec en utilisant des cartouches de CO2 standard, facilement trouvables sur le marché (système identique au Sodastream).

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je ne peux plus me passer de mon OviBar. Je bois plus d’eau, je n’achète plus de bouteilles en plastique, et je gagne un temps fou dans mon quotidien. Que ce soit pour un café express, un thé parfait ou simplement une eau bien fraîche après une séance de sport, cet appareil répond à toutes mes attentes. Bien sûr, le prix de 799 € peut sembler élevé au premier abord, mais il est largement compensé par les économies réalisées et le confort apporté. Il est également possible de payer sur le site en 4 ou 12 fois sans frais. Cerise sur le gateau, avec le code promo « NEOZONE-R10 » vous bénéficiez de 50 € de réduction sur le produit (promotion non cumulable avec d’autres réductions). Si vous cherchez une solution écologique, économique et ultra-pratique pour votre consommation d’eau, l’OviBar est un investissement que je recommande sans hésitation. J’oubliais, les avis (garantis) des clients sont 100 % positifs, un gage de confiance important. Plus d’informations sur ovibar.com.

Les plus

Une installation facile

Une excellente filtration

Une eau instantanément disponible (eau chaude, tempérée et froide).

Une alternative écologique (adieu les bouteilles en plastique)

Un design moderne et épuré

Un fonctionnement très silencieux.

Les moins

Une machine un peu encombrante

Caractéristiques techniques

Dimensions : 44,5 × 18,5 × 39,4 cm

Poids : 10,5 kg

Alimentation : 220-240 V avec mode économie d’énergie

Filtration : triple filtration (sédiments, ultrafiltration, UV)

Températures disponibles : Eau chaude : 60 à 95 °C / Eau froide : 3 à 15 °C / Eau biberon : 40 °C

Sécurité enfant : oui

Durée de vie des filtres : 6 mois ou 2 100 litres d’eau

Contenu du colis

Dans la boîte, j’ai trouvé :

L’OviBar lui-même

Un réducteur de pression

Un préfiltre anti sediments

Un jeu de filtres

Un tuyau de raccordement de 4 mètres

Un robinet de raccordement en T

Le manuel d’utilisation

Le kit d’installation complet

Tout est fourni pour une installation rapide et facile.