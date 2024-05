Une astuce étonnante, mais apparemment très efficace, pour réduire le calcaire sur les robinets

La météo du nord de la France n’a pas encore affiché le soleil, et le printemps se fait attendre ! Au lieu de profiter de votre jardin, vous êtes confinés dans votre salon. Pourquoi ne pas mettre à profit ce temps en intérieur pour faire un peu de ménage en profondeur ? Rendez-vous dans votre salle de bain pour observer vos robinets qui n’ont de « chromé » que le nom ! Sur ces derniers, vous apercevez de petites traces blanchâtres, qui reviennent, même en frottant : c’est du calcaire ! Et, si vous vivez dans une région dans laquelle l’eau est « dure » alors le calcaire, c’est une fatalité ! Nous connaissons tous l’astuce du vinaigre blanc, mais saviez-vous qu’un autre objet pouvait vous sauver du calcaire ? Lequel ? Je vous invite à le découvrir.

Pourquoi le calcaire vient-il se déposer sur vos robinets ?

Le dépôt de calcaire sur les robinets est principalement dû à la présence de minéraux dissous dans l’eau, tels que le calcium et le magnésium. Lorsque l’eau contenant ces minéraux s’évapore, le calcium et le magnésium se cristallisent et forment des dépôts solides. Ce processus est amplifié par la chaleur, car l’eau chaude a tendance à dissoudre davantage de minéraux et à favoriser la précipitation du calcaire. Lorsque l’eau chaude s’écoule et que les gouttes d’eau s’évaporent, les minéraux restent sur la surface du robinet et s’accumulent.

L’astuce en vogue actuellement : la bougie !

Eh oui, ne courez pas acheter du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, ou du citron ! D’ailleurs, cette astuce m’arrange bien, car je ne supporte pas l’odeur du vinaigre blanc. Je vais donc aller fouiller au fond de mes tiroirs, ou prendre une bougie de mon « Catakit » ! Vous ignorez ce qu’est le Catakit ? Nathalie vous expliquait qu’il s’agissait du kit d’urgence préconisé par la Croix Rouge pour faire face aux événements climatiques. Revenons à la bougie, que l’on a tous dans une boîte pour parer les coupures de courant, ou qu’il reste d’un anniversaire ! Avant de mettre en place cette astuce, il faudra tout de même enlever les traces existantes, mais vous pouvez utiliser la pierre d’argile si le vinaigre blanc vous indispose. La cire de la bougie viendra après nettoyage pour protéger vos robinets des futures invasions de calcaire, que l’on peut aussi appeler tartre !

Comment protéger vos robinets du tartre avec une simple bougie ?

Rassurez-vous, cette astuce ne vous demandera que très peu de temps, et aucune connaissance particulière. L’opération consiste, après nettoyage, à frotter une bougie sur l’intégralité de votre robinet. La cire, constituée de paraffine, va laisser une couche sur le robinet et empêcher le calcaire de se déposer. Après avoir frotté votre robinet avec la bougie, ou y avoir déposé un peu de cire chaude, frottez-le, cette fois-ci avec un chiffon doux pour le lustrer. Une astuce simple à mettre en place, et normalement gratuite, car les bougies abandonnées au fond d’un tiroir ne manquent pas normalement ! Connaissez-vous d’autres astuces en lien avec mon article ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .