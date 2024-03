Quel est le meilleur économiseur d’eau ?

Chaque jour, et parfois sans même nous en rendre compte, nous consommons une quantité importante d’eau potable. Le ministère de l’Environnement estime, qu’en 2020, un Français consommait en moyenne 149 litres d’eau potable par jour, soit une consommation domestique moyenne d’environ 54 m³ par habitant par an. Dans ces calculs, entre l’eau que l’on boit bien entendu, ou que l’on utilise pour l’alimentation. Mais, cela ne représente qu’une partie infime de notre consommation, la plus grosse part étant plutôt jetée dans les égouts. Eh oui, en France, nous ne disposons pas d’autre choix que d’utiliser de l’eau potable pour nous laver, faire notre vaisselle, ou évacuer nos besoins. Pourtant, il existe des techniques pour limiter le gaspillage de cette eau potable ! Voici trois techniques faciles à mettre en place, qui coûtent seulement quelques euros, et qui vous permettront de réaliser de belles économies.

Les mousseurs pour robinets

On les appelle « mousseurs » ou « aérateurs » de robinet, et ils sont la moins couteuse des solutions. Le mousseur de robinet est un petit dispositif fixé à l’extrémité d’un robinet. Sa conception va permettre d’ajouter de l’air au jet d’eau qui sort du robinet sans modifier la pression d’eau. En introduisant de l’air dans le flux d’eau, l’aérateur permet d’obtenir un jet puissant tout en utilisant moins d’eau. Cela contribue à la conservation de l’eau et à la réduction de la consommation d’énergie nécessaire pour chauffer l’eau. Vous pouvez retrouver des mousseurs pour robinets dans tous les magasins de bricolage, ou en supermarché. Si vous préférez les recevoir chez vous, vous pouvez passer commande sur Amazon, Castorama ou encore Cdiscount.

Les pommeaux de douche économes

Pour économiser l’eau de la douche, il existe deux postes à identifier. Le premier concerne l’eau froide perdue, en attendant l’arrivée de l’eau chaude. Sachez qu’elle peut être utilisée, en la récupérant dans un seau, pour arroser vos plantes, et dans une casserole pour cuire vos légumes. Cette eau qui file vers les égouts est parfaitement potable évidemment. Le second poste est la consommation d’eau lorsque vous êtes sous la douche. Et, en fonction de celui qui prend sa douche, la consommation peut être astronomique. Pour éviter cela, vous pouvez investir dans un pommeau de douche comme le modèle proposé par Hydrao, l’un des pionniers en la matière. Concrètement, ce pommeau de douche vous indique, par un code couleur, la consommation d’eau de votre douche en temps réel. Lorsque la diode vire au rouge, il est grand temps de couper l’eau, vous avez déjà trop consommé ! Vous pouvez retrouver le pommeau Hydrao sur Amazon (79,90 €), Castorama (84,90 €) ou Bricorama (73,50 €).

L’insert de réservoir pour chasse d’eau

La chasse d’eau, l’ennemie jurée des économies d’eau et l’alliée parfaite du gaspillage ! Le problème étant que nous ne sommes pas tous, prêts, psychologiquement parlant, à passer aux toilettes sèches. Nous continuons donc allègrement à déverser des centaines de litres d’eau dans les égouts pour évacuer notre « petit pipi » du matin ! Une hérésie peut-être, mais avons-nous réellement tous d’autres choix ? Bref, là n’est pas le débat. En ajoutant un poids dans votre réservoir, vous pouvez faire de très grosses économies…

Vous pouvez choisir d’insérer une brique, une bouteille remplie de sable, ou tout autre objet lourd pour que le réservoir ne se remplisse plus en totalité. Et, si vous n’avez pas ce type d’objets, vous pouvez opter pour des sacs spéciaux qui coûtent moins de 10 €, et s’installent dans le réservoir. Vous trouverez ces sacs dans tous les magasins de bricolage, ou sur Amazon, Cdiscount et même à la Fnac. Que pensez-vous de ces astuces ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .