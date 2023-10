Laurentable : une invention simple mais redoutablement efficace pour mettre fin au gaspillage d’eau froide

Qui n’a jamais pesté contre le gaspillage de l’eau potable lorsque l’on veut obtenir de l’eau chaude ? Si, par malheur, votre chauffe-eau se trouve à l’opposé de vos robinets, l’eau chaude peut mettre jusqu’à 30 seconds pour se réchauffer. Et, ce sont plusieurs milliers de litre d’eau, qui passent directement du robinet à l’évacuation sans avoir été utilisés. Certaines personnes qui se soucient de l’environnement et de leurs factures prennent la peine de récupérer cette eau pour l’arrosage par exemple. Mais combien sont-ils ? Certainement très peu, au regard de la logistique que cela implique. En revanche, le Laurentable, un système ingénieux inventé par Laurent Richez, originaire d’Escaudain pourrait nous changer la vie. Découverte.

Récupérer l’eau, mais pas que dans son jardin !

Les récupérateurs d’eau de pluie sont désormais monnaies courantes, et nous avons tous, ou presque, compris l’importance de préserver la ressource en eau potable. Dans la salle de bains, c’est une autre histoire, et nous sommes bien obligés de laisser partir l’eau froide pour obtenir de l’eau chaude pour nous doucher ! L’invention de Laurent Richez consiste donc à installer sur un meuble de salle de bain, un réservoir pop-up, qui va récupérer l’eau froide. Et, vous allez voir que c’est encore une invention pour laquelle nous pourrions dire : il suffisait d’y penser ! Laurent, 49 ans, est salarié dans une entreprise du bâtiment, mais il travaille depuis quelques années sur son invention. Cette dernière consiste en un petit pot installé près du robinet, qui va récupérer l’eau froide. Le pot est relié à un flexible, lui-même raccordé à un récupérateur d’eau.

Comment fonctionne le Laurentable ?

Nous vous l’avons dit, le fonctionnement est très simple, et ne nécessite ni alimentation, ni batterie. Il suffit de tourner le robinet au-dessus du pot pour que l’eau froide s’écoule, une fois chaude, il faut simplement remettre le robinet au centre du lavabo. L’eau froide récupérée dans le bidon peut ainsi être utilisée pour abreuver les animaux, arroser les plantes, ou versée dans le récupérateur d’eau de pluie du jardin. Elle sera au moins utilisée ultérieurement.

Si le lave-linge est situé dans la salle de bain, il est possible de mettre en place un système où l’eau est dirigée vers un réservoir de grande capacité, positionné sous ou à proximité du lave-linge. En utilisant une pompe, cette eau peut ensuite être acheminée vers l’appareil pour être utilisée dans le processus de lavage, ajoute Laurent Richez, dans une interview accordée à La Voix du Nord. Prochainement, l’inventeur aimerait que son dispositif puisse être relié à une cuve qui alimenterait la chasse d’eau, le lave-linge, ou tout autre appareil. L’invention parfaite si vous veniez à la coupler avec celle de Sidi Drici, le plombier melunais qui a inventé un système de récupération de l’eau de la douche, redirigé vers la chasse d’eau justement.

Où trouver le dispositif inventé par Laurent Richez ?

Le Laurentable ne se vend pas seul, mais directement inséré dans des meubles de salles de bains, que l'inventeur a fait fabriquer en Chine en investissant 40 000 €. Le dispositif Laurentable est déjà breveté à l'INPI, et donc protégé par un brevet d'inventeur. Le meuble de salle de bain est disponible en trois tailles qui portent chacun le nom de l'une de ses petites filles : Célia, Tessa et Mia. Pour le moment, il existe seulement 190 exemplaires de ces meubles de salle de bains assez révolutionnaires, et le prix débute à 349 €. Il se dit que l'inventeur a récemment été contacté par une grande enseigne de bricolage, prête à inclure son meuble Laurentable dans ses rayons. En attendant la rançon du succès, Laurent continue de travailler pour l'entreprise de bâtiment de Denain (59), mais il espère que ce n'est qu'une question de mois. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel, créé par la fille de l'inventeur en septembre dernier : Laurentable.fr, évidemment !