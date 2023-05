Sécheresses : comment économiser l’eau à la maison et dans votre jardin ?

Le mois de juin est celui de l’été, des jours les plus longs de l’année et annonce tranquillement l’arrivée des vacances. Mais, c’est aussi le mois par lequel commencent les sécheresses estivales. Cette année, la France a manqué d’eau de pluie, et les météorologistes pensent que de nouvelles sécheresses nous toucheront cette année. Peu de pluie, ou du moins pas assez pour remplir les nappes phréatiques, un soleil de plomb et la sécheresse s’installe. Il existe quelques astuces simples pour économiser de l’eau, à la maison comme au jardin, avec deux objectifs simples : préserver l’environnement et faire des économies sur sa facture. Présentation.

Économie sous la douche

« On consomme en moyenne 148 l d’eau par personne et par jour en France, c’est énorme», souligne Florence Clément, responsable de l’information pour le grand public à l’ADEME au magazine Huffington Post. Le problème est que l’on ne s’en rend pas réellement compte. Sous la douche, la première astuce consiste à passer une chanson de votre playlist quand vous vous douchez. Chanson terminée : douche arrêtée. La chanson devra durer environ cinq minutes, le temps d’une douche normale. Normalement, une douche doit approximativement consommer 35 l d’eau, mais non pas 100 l comme ce peut être le cas pour certains. Il faut évidemment éviter les bains qui consomment 150 l à 300 l selon la taille de la baignoire. Vous pouvez aussi utiliser un pommeau de douche économique comme l’Hydrao, que nous vous avons présenté.

Économie dans les toilettes

Les toilettes sont également de gros consommateurs d’eau, avec la chasse d’eau. L’experte de l’ADEME conseille de ne pas tirer la chasse d’eau à chaque fois, mais uniquement lors de la « grosse commission ». Vous pouvez aussi installer des chasses d’eau à double-flux, et choisir 3 l et 6 l respectivement pour la petite et la grosse commissions. Il est aussi possible d’utiliser l’eau de pluie pour remplir le réservoir de sa chasse d’eau ou l’eau récupérée dans la douche, lorsque l’on attend l’arrivée de l’eau chaude. Sur le sujet, découvrez l’invention de Sidi Drici, un plombier melunais qui propose un branchement pour envoyer l’eau de la douche vers les toilettes.

Enfin, vous pouvez vous équiper d’un abattant japonais, qui vous nettoiera le derrière au lieu d’utiliser du papier toilette. Vous utiliserez un peu plus d’eau à l’échelle de votre facture, et encore ce n’est pas réellement significatif. Cependant, à l’échelle de la planète, comme vous n’utiliserez plus (ou moins) de papier toilette, vous ferez un geste énorme pour l’environnement. Rappelons qu’il faut environ 168 l d’eau pour fabriquer un seul rouleau de papier toilette. Quant à votre lave-linge et votre lave-vaisselle, utilisez les touches ECO, elles ne sont pas là, juste pour faire joli. Faites-les tourner à plein, votre facture et la planète vous remercieront.

Économie au jardin

Impossible de passer à côté des récupérateurs d’eau de pluie pour économiser sur l’eau d’arrosage de vos plantes et gazon. Cette année, leurs ventes explosent, comme si les consommateurs commençaient à prendre conscience que le manque d’eau nous guette tous, sans distinction. Choisissez également des plantes peu gourmandes en eau comme le cactus ou les vivaces.

Enfin, laissez votre pelouse pousser, ne la tondez pas méthodiquement chaque semaine ! En tondant trop régulièrement, votre gazon va jaunir et demandera beaucoup plus d’eau qu’un gazon laissé plus haut. Vous favoriserez aussi la biodiversité.