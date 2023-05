L’invention d’un « Cocoon » pour protéger les cultures et économiser jusqu’à 1 500 l d’eau

La déforestation représente un enjeu majeur qui a un impact dévastateur sur les écosystèmes mondiaux. Chaque année, des millions d’hectares de forêts sont perdus, surtout en raison de l’expansion de l’agriculture, de l’exploitation forestière illégale, de l’urbanisation et de la conversion des terres. Une déforestation imposée pour satisfaire les besoins croissants de la population. Cette destruction massive des forêts entraîne des répercussions graves sur la biodiversité, le climat et les communautés locales qui dépendent des ressources forestières.

De plus, la déforestation contribue à la hausse des émissions de gaz à effet de serre, et ainsi au changement climatique. Face à cette problématique, Land Life Company propose une solution novatrice avec Cocoon, un dispositif ingénieux ajouté à chaque arbre planté. Il assure une protection et apporte des nutriments, contribuant donc à améliorer les chances de survie et de croissance des jeunes arbres. Une invention inspirée des oyas qui pourrait avoir un impact significatif dans la lutte contre la déforestation.

Land Life Company, c’est qui ?

Fondée en 2013, Land Life Company est spécialisée dans la reforestation et la restauration des écosystèmes. Son objectif principal est de lutter contre la dégradation des terres, la déforestation et les conséquences du changement climatique en réalisant des projets de plantation d’arbres à grande échelle. L’entreprise utilise des techniques innovantes pour rendre la reforestation plus efficace et durable. En collaboration avec des organisations publiques et privées, des agriculteurs, des communautés locales et des ONG, Land Life Company met en œuvre des initiatives de reforestation dans différentes parties du monde.

C’est notamment le cas, dans les zones affectées par la dégradation des terres, les incendies de forêt, la déforestation et les impacts du changement climatique. Outre la simple plantation d’arbres, l’entreprise accorde une grande importance à la surveillance et à l’entretien durable des sites de reforestation. Elle utilise des technologies de suivi avancées telles que les drones et les satellites pour évaluer la santé des arbres, surveiller les conditions du sol et adapter les stratégies de gestion en conséquence. Une des innovations majeures de Land Life Company est le dispositif Cocoon, une solution ingénieuse qui pourrait considérablement contribuer aux efforts de reforestation.

Cocoon, qu’est-ce que c’est ?

Le dispositif Cocoon, inventé par Land Life Company, est une technologie révolutionnaire qui vise à améliorer la survie et la croissance des jeunes arbres lors des opérations de reforestation. Il s’agit d’un système de plantation innovant qui crée un environnement favorable pour les arbres, en particulier dans des conditions difficiles telles que les sols arides ou dégradés. Le Cocoon est un dispositif en forme de cône, fabriqué à partir de matériaux biologiquement dégradables et compostables. Il est placé autour de la jeune plante lors de la plantation.

Quels sont les avantages du Cocoon ?

Tout d’abord, il protège la plante des conditions environnementales extrêmes telles que les variations de température, la sécheresse et les vents forts. Cela permet aux arbres de survivre dans des zones qui ne leur sont pas favorables au départ. Ensuite, le Cocoon retient l’humidité du sol et crée un microclimat favorable à la croissance de la plante. Il réduit l’évaporation de l’eau du sol, ce qui permet à la jeune plante de bénéficier d’une source constante d’humidité. De plus, la matière avec laquelle le Cocoon est fabriqué fournit à la plante des nutriments requis à son développement initial.

Une fois que l’arbre a atteint une taille suffisante et que ses racines ont pénétré le sol, le Cocoon se dégrade naturellement et se transforme en compost. Cela permet au végétal de continuer à grandir et à se développer sans aucune restriction. L’avantage majeur du Cocoon est qu’il améliore considérablement les taux de survie des jeunes arbres. Ce qui est crucial dans les projets de reforestation à grande échelle. Selon l’entreprise, Cocoon permettrait d’économiser jusqu’à 1 500 l d’eau, avec un taux de survie des arbres qui irait de 80 à 95 %. Voilà une belle invention, non ?