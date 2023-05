Collapsologie : quels sont les pays qui résisteront le mieux à un « effondrement » de civilisation ?

Des recherches menées par des scientifiques anglais affirment que la Nouvelle-Zélande serait l’un des lieux qui subsisteraient le mieux au changement climatique, mais elle ne serait pas la seule, rassurez-vous. Il y a encore cinq autres destinations, en majorité des îles, vers lesquelles se « réfugier » en cas d’effondrement de notre civilisation. C’est ce que nous présentent Aled Jones, directeur du Global Sustainability Institute de l’Université Anglia Ruskin à Cambridge, et Nick King, son collègue, à travers leur article publié dans Sustainability intitulé « An Analysis of the Potential for Formation of ‘Nodes of Persisting Complexity’ ». Découvrons ensemble ces « nœuds de complexité persistante » comme ils les appellent.

En quoi consistent les recherches sur le déclin mondial ?

Docteur en cosmologie, la science qui étudie l’astronomie relative aux origines de l’univers, le professeur Jones axe ses recherches sur les divers facteurs qui pourraient mettre fin à notre civilisation. Il révèle que dans notre société moderne où tout est interdépendant, un déclin localisé sur un endroit particulier pourrait rapidement se répercuter sur le reste du monde, menaçant ainsi toute la planète. « Il n’est pas certain que le changement climatique cause la fin de la civilisation, mais il est sur la bonne voie pour créer un choc mondial. », affirme-t-il, tout en restant sceptique : « Nous aurons de la chance si nous pouvons y résister. ». Malgré les crises financières, la détérioration du climat, l’exploitation abusive des ressources, la croissance démographique, les pandémies et les menaces de conflits nucléaires, certains pays pourraient servir de refuges. Et ce, grâce à différents facteurs tels que l’autosuffisance énergétique, la charge (terres disposées à être cultivées et à contenir la population) et l’isolement des pays.

Les 6 destinations les plus résilientes à une catastrophe mondiale

La Nouvelle-Zélande

Parmi ces six pays destinés à survivre, la Nouvelle-Zélande s’est révélée avoir le plus grand potentiel de résistance à cet éventuel déclin. Pourquoi vous demandez-vous ? Faiblement peuplée, dotée d’un potentiel géothermique et hydroélectrique élevé, ainsi que d’une grande superficie de terres agricoles, elle s’avère être le refuge parfait dans un contexte apocalyptique.

Pour preuve, des milliardaires de la Silicon Valley s’y sont déjà établis, conscients de cet atout. « Elle a une grande capacité d’énergie renouvelable, elle peut produire sa propre nourriture et c’est une île, ce qui signifie qu’elle obtient de bons résultats en termes d’isolement », a confirmé le professeur Jones.

La Tasmanie

La Tasmanie, cet État insulaire se trouvant à près de 240 km au sud de l’Australie, occupe la seconde place, d’après les études établies. Possédant des infrastructures susceptibles de garantir la survie à ses habitants, et forte notamment d’une agriculture bien productive, la Tasmanie peut faire face au changement climatique.

L’Irlande

L’Irlande doit son succès, selon le professeur Jones, à sa possibilité d’assurer une production agricole, à son avancée du point de vue des énergies renouvelables, ainsi qu’à son emplacement géographique.

L’Islande

l’Islande, comme l’Irlande, possède une forte potentialité agricole et des énergies renouvelables alliées à son isolement géographique. Bien que les deux pays soient confrontés au changement climatique, leur fonctionnement ne devrait pas être affecté de manière significative.

L’Angleterre

Densément peuplée et ne produisant que la moitié de son alimentation actuellement, l’Angleterre occupe la cinquième place. Cependant, les scientifiques à l’origine de l’étude estiment que cette île a des capacités importantes de résilience face à une éventuelle apocalypse, étant à dessein entourée de mers et d’océans.

Les États-Unis et le Canada

En revanche, les États-Unis et le Canada sont les moins bien classés. Ils occupent tous deux la sixième place du classement établi par le Dr Jones, en raison de leur frontière terrestre commune qui représente un risque majeur pour leur stabilité future. En effet, le modèle du professeur suppose qu’il serait plus difficile pour ces pays de maintenir cette stabilité, si des masses de personnes désespérées se précipitaient à travers leur frontière commune.

Notons que leur étude ne vise pas à encourager les personnes à déménager dans l’un de ces pays survivants, mais plutôt à souligner les défauts de nos systèmes mondiaux interconnectés. D’autres groupes de scientifiques semblent sceptiques par rapport au résultat de ces recherches. Cependant, il s’avère important d’en tirer des mesures concrètes pour se tenir prêts face aux menaces d’effondrement de notre civilisation, notamment par le climat.