Le mois de juin 2023 a été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial. Depuis quelques jours, les températures sont revenues à des normales saisonnières, alternant chaleur et pluie, une aubaine pour le jardin et les nappes phréatiques. Parmi les nombreux accessoires qui permettent d’économiser de l’eau, il en est un qui se popularise de plus en plus : l’olla dont nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Une tendance écologique et économique qui permet un arrosage intelligent des plantes et réduisant le stress hydrique desdites plantes. À La Merlatière, en Vendée, l’entreprise Ollas Lutton n’a pas attendu l’année 2023 pour fabriquer toutes sortes d’ollas artisanales : à enterrer ou à planter, leurs ollas pourraient vous aider à réaliser de belles économies et à hydrater vos plantes selon leur besoin. Découverte.

Présentation de l’entreprise Ollas Lutton

L’entreprise Lutton est une entreprise familiale établie au Four Lutton, à la Merlatière, en Vendée. Les racines de cette briqueterie remontent à plusieurs siècles, au XVIe siècle précisément, dans le village du Four Lutton à la Merlatière (85140). Le nom de famille, Lutton, provient du vieux français du Moyen Âge, « Lut », qui signifie « argile, boue à poterie ». Les fondateurs ont d’ailleurs donné leur nom au village « Le Four Lutton”. L’entreprise vendéenne est spécialisée dans la fabrication de produits en terre cuite tels que des briques, des pots, des carreaux et bien d’autres. Ils utilisent des fours à bois qui peuvent atteindre des températures de plus de mille degrés depuis toujours. Ollas Lutton, c’est perpétuer une tradition artisanale et fournir des produits en terre cuite de haute qualité, façonnés avec passion et expertise. Depuis 2018, l’entreprise fabrique donc des ollas artisanales, qui devraient connaître un joli succès dans les années à venir, tant cette technique revient en force.

Les Ollas Lutton, qu’est-ce que c’est ?

À l’origine, les ollas sont une technique d’arrosage utilisée depuis plus de 4 000 ans. L’invention des ollas n’est pas réellement déterminée, mais des restes de poteries ont été retrouvés en Amérique latine, en Europe ou encore en Chine. Concrètement, les ollas Lutton sont des poteries construites à base de terre cuite 100 % naturelle et de manière traditionnelle et artisanale. L’utilisation des ollas est simple puisqu’il suffit d’enterrer les grosses ollas au pied des plantations ou de les planter à proximité directe de la racine de la plante pour les plus petites. L’olla est ensuite remplie d’eau et va permettre à la plante de s’arroser en fonction de ses besoins. Du côté de l’utilisateur, l’olla est l’assurance d’une économie d’eau d’arrosage de 50 à 70 %, et par ailleurs celle d’avoir des fruits et légumes abondants, évitant ainsi la sécheresse ou le « sur-arrosage ».

Quelles ollas sont fabriquées par l’entreprise Lutton ?

Les Ollas Jardinier à Enterrer sont disponibles en plusieurs tailles, d’une contenance d’un litre à vingt litres et sont vendues de 15 à 100 € pièce. Une olla de 20 l sera parfaite pour irriguer un potager de taille moyenne ou un grand arbre et nécessitera un remplissage tous les 10 à 20 jours, en fonction des conditions météorologiques. Pour les ollas à planter, il faut compter, par exemple, une olla de 20 cl pour un pot de 20 cm de diamètre avec un remplissage tous les 5 à 10 jours. C’est aussi une solution parfaite pour que vos plantes ne souffrent pas de votre absence pendant vos vacances. Retrouvez toutes les ollas Lutton sur la boutique en ligne de l’entreprise vendéenne !