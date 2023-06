Vous allez bientôt partir en vacances d’été et vous vous demandez comment vos plantes vertes vont survivre à votre absence ? Si vous avez choisi des cactus, ils devraient supporter le manque d’arrosage, mais sinon, vous risquez de retrouver vos plantes desséchées, mortes de soif ! Confier vos plantes à un ami, à votre enfant ou à votre mère, c’est prendre le risque qu’elles soient oubliées quelques fois ! En revanche, en optant pour Poto, la nouvelle invention de Transfarmers, une olla design et pratique, vous partirez l’esprit tranquille pendant deux semaines au minimum… Si vous partez plus longtemps, il faudra tout de même une personne pour la remise à niveau, mais ce sera probablement beaucoup plus sûr pour vos jolies plantes. Découverte de cette géniale invention française.

Poto, qu’est-ce que c’est ?

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de l’entreprise Transfarmers. Cette entreprise française, toujours en quête de solution pour préserver l’eau et adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement, est à l’origine du pot de fleurs composteur. Cette fois-ci, la start-up Transfarmers présente son dernier-né : Poto, le diffuseur d’eau en terre cuite. Inspiré par la nature, cet objet aux courbes hyper organiques est conçu pour arroser vos plantes de manière parcimonieuse et économique. Fabriquée de façon artisanale à partir d’un moule dans les ateliers de Castelnaudary, l’olla Transfarmers Poto est en terre cuite microporeuse. Elle est dotée d’un bouchon en liège brut français qui permet de la fermer hermétiquement.

Comment fonctionne Poto ?

Poto est fabriqué en terre cuite et c’est grâce à ce matériau microporeux que l’olla diffuse lentement l’eau, en fonction des besoins en eau de la plante. Ainsi, vous n’aurez plus à craindre d’arroser trop ou pas assez vos plantes. Poto, le diffuseur d’eau, est la solution idéale pour économiser jusqu’à 70 % d’eau par rapport à un arrosage traditionnel, tout en préservant les ressources naturelles.

Outre son aspect écologique, Poto présente également un design esthétique et pratique. Doté de trois petits pieds, l’olla Transfarmers tient debout et peut même servir d’élément de décoration pour accueillir un joli bouquet de fleurs séchées par exemple. Cette attention aux détails est une caractéristique des produits Transfarmers, qui puisent dans ce que la nature offre de plus parfait pour créer des objets aussi décoratifs, pratiques que respectueux de l’environnement.

Comment utiliser Poto ?

Disponible en deux formats, Poto s’adapte à la taille de vos pots de fleurs et jardinières, garantissant une diffusion d’eau continue pendant vos vacances estivales. Le modèle petit format, d’une contenance de 35 cl (25 €), permet une semaine d’arrosage, tandis que le modèle grand format, de 75 cl (29 €) assure deux semaines d’arrosage. Son utilisation est simple : il vous suffit de planter le dispositif à côté de la plante que vous souhaitez chouchouter et de le remplir d’eau. Grâce à ses pores en terre cuite, il diffuse doucement l’eau et progressivement, assurant ainsi une hydratation régulière de la plante. De plus, son design astucieux vous séduira. Poto est doté de trois pieds qui lui permettent de tenir debout tout seul, facilitant ainsi son placement dans votre pot de fleurs ou jardinière. Son allure originale s’inspire des courbes infinies de Fibonacci, présentes dans la nature sous différentes formes telles que le chou romanesco, les pommes de pin ou encore le centre des fleurs. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Les Transfarmers.