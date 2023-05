Compostino, une invention alsacienne en terre cuite pour transformer toutes les jardinières en composteurs

À partir du 1ᵉʳ janvier 2024, une nouvelle obligation de tri des biodéchets entrera en vigueur en France. Cela implique que chaque foyer devra séparer et valoriser ses déchets compostables, comme les épluchures de légumes et les restes de repas. Face à cette exigence, de nombreuses innovations voient le jour pour faciliter le compostage domestique. L’une de ces inventions est le Compostino, un lombricomposteur en terre cuite conçu par Loïc Weinard, un inventeur reconnu dans le domaine du jardinage écologique. Loïc est déjà à l’origine de Jardisy et Balcony, deux systèmes de potagers-composteurs. Le Compostino permet de transformer toutes les jardinières, même les plus petites, en de véritables potagers-composteurs. Pratique et simple à utiliser, il procure une solution écologique pour valoriser vos déchets tout en nourrissant vos plantes.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Loïc Weinhard n’est pas un inconnu dans le monde des innovations liées au jardinage et au compostage. Il est déjà l’inventeur de Jardisy et Balcony, deux systèmes de potagers composteurs, qui permettent de nourrir les plantes avec les déchets compostables. Le Compostino est un peu « la suite logique » des précédentes inventions de l’Alsacien. Pour fabriquer le Compostino, Loïc a collaboré avec un artisan potier tourneur de Soufflenheim, Jean-Louis Schmitter. Ce dispositif en terre cuite est donc un produit 100 % Made In Alsace !

Le Compostino, qu’est-ce que c’est ?

Le lombricomposteur Compostino est un composteur en terre cuite conçu pour être enterré dans toutes vos jardinières, même les plus petites. Il transforme vos jardinières en de véritables potagers-composteurs. Disponibles en plusieurs tailles, de 2 à 8 l, il peut aussi s’adapter aux potagers. À la manière des oyats utilisés pour irriguer la plante par la racine, le Compostino s’enterre dans le jardin, mais pour nourrir la plante. Une fois le composteur rempli, vous avez deux options : vous pouvez attendre que le compost se tasse de nouveau, ou bien déterrer votre Compostino pour extraire le compost arrivé à maturité. Et cela, grâce à l’ouverture prévue à cet effet, en partie basse. Prenons l’exemple du plus gros des modèles, qui conviendra à un potager en extérieur. Il mesure 25 cm de diamètre et 38 cm de hauteur, disposant d’un volume de 8 l environ. Le Compostino 8 l vous permettra de composter près de 12 kg de déchets compostables par an, directement dans le jardin.

Le Compostino comment ça marche ?

Utiliser le Compostino est un jeu d’enfant puisqu’il suffit, une fois enterré, de jeter vos déchets à composter (épluchures, marc de café, etc) et de laisser les vers lombricomposteurs faire leur travail ! Cette nouvelle invention présente de nombreux avantages. Tout d’abord, le Compostino est extrêmement pratique, vous permettant de jardiner et de composter en toute simplicité, grâce à son design intégrant les deux fonctions dans un seul module. De plus, vos plantes bénéficient des nutriments issus du compost, car les deux parties communiquent entre elles ! Il est conseillé d’acheter aussi un lot de vers lombricomposteurs, lors de l’achat du Compostino, pour s’assurer une expérience réussie.

Utilisé comme amendement dans vos jardinières, le compost fournit directement une source de nutriments essentiels aux plantes. Grâce à cette alimentation supplémentaire, les plantes pourront bénéficier d’une croissance améliorée, plus rapide et plus vigoureuse. En incorporant du compost dans le sol de vos jardinières, vous favorisez leur développement optimal en leur fournissant les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour prospérer, explique Loïc Weinhard dans une interview accordée à la chaîne France 3. Quant au prix, il faut compter entre 35 et 85 €, en fonction de la taille du Compostino. En savoir plus ou acheter un Compostino ? Rendez-vous sur le site agrotonome.com.