Hydrao : ciel de pluie, une nouvelle invention pour économiser jusqu’à 70 % d’eau dans la douche

Lorsque nous prenons une douche, nous consommons en moyenne 6 l d’eau par minute. Une douche raisonnable et efficace dure normalement 5 min, soit logiquement environ 30 l d’eau. Cependant, certains ont l’habitude d’y passer beaucoup plus de temps tels que les adolescents qui transforment souvent la salle de bains en sauna. Nous avions été parmi les premiers à vous faire découvrir la marque française Hydrao. En 2017, elle sortait l’Hydrao First, un pommeau de douche intelligent qui régule « le temps de douche ». Puis, en 2018, nous testions le nouveau modèle de la marque grenobloise, Hydrao Aloe. Si vous ne connaissez pas encore cette marque Hydrao, c’est le moment de découvrir le petit nouveau : le ciel de pluie Yucca. Il vous permet d’économiser jusqu’à 520 € sur vos factures d’eau et d’énergie pour une famille de quatre personnes ! Découverte.

La nouveauté Hydrao : le ciel de pluie Yucca

Le nouveau Ciel de Pluie Yucca d’Hydrao fonctionne exactement sur le même principe que les autres pommeaux de douche. Comme ses prédécesseurs, il va changer de couleur en fonction de la quantité d’eau consommée. Il permet aussi de réduire votre consommation d’eau chaude grâce à son débit écologique de 6.6 l/min comparé à 20 l/min pour le cas d’un ciel de pluie classique. Le ciel de pluie est fixé soit sur la pomme de douche soit sur le pommeau. Ainsi, vous éviterez le gaspillage d’eau et d’électricité sur les deux arrivées d’eau. Le pommeau dispose d’un raccord standard / universel en 15/21 et, par conséquent, s’installe en quelques minutes sur n’importe quelle douche.

Le pommeau originel Hydrao, qu’est-ce que c’est ?

La pomme de douche intelligente Hydrao se dote d’une série de technologies innovantes, notamment de lumières LED intégrées qui changent de couleur en fonction du volume d’eau utilisé. Elle dispose aussi d’une connectivité Bluetooth qui permet aux utilisateurs de surveiller leur consommation d’eau par le biais d’une application mobile. Cette dernière offre également des suggestions pour réduire sa consommation d’eau dans toute la maison. Concrètement, le pommeau de douche Hydrao se branche sur le tuyau de la douche, puis se connecte à l’application dédiée. Lorsque vous ouvrez le robinet, le pommeau Hydrao s’éclaire en vert (de 0 à 10 l consommés). Ensuite, il passe au bleu (de 10 à 20 l), au violet (de 20 à 30 l) et devient rouge (de 30 à 40 l). L’approche pédagogique du pommeau Hydrao consiste à faire comprendre aux plus jeunes que la couleur violette correspond à la quantité suffisante pour se doucher.

Hydrao, c’est qui ?

L’entreprise naît en 2015, sous l’impulsion de Gabriel Della Monica, inventeur et porteur du projet Hydrao. L’homme est ingénieur télécom, très sensible à l’environnement. Il souhaite encourager les consommateurs à devenir des acteurs de la transition écologique via des objets connectés. Père de quatre filles, il est également confronté à l’énorme gaspillage d’eau dans sa salle de bain. Il imagine alors une solution ludique, que tous les publics peuvent comprendre en quelques secondes. Gabriel tente de trouver des astuces pour sensibiliser la famille à la rareté de l’eau, constatant que cette consommation excessive d’eau chaude pèse sur sa facture d’électricité. Lors d’un voyage sur l’île grecque d’Hydra, il apprend que l’eau potable avec laquelle la famille se douche est amenée par bateau. La ressource en eau potable de l’île étant insuffisante pour pallier la surconsommation des touristes lors de leurs douches. Il fonde alors Hydrao et invente un pommeau de douche connectée, et intelligent !

Ciel de pluie chrome HYDRAO- Douche de tête écologique & connectée - Jet pluie - 70% d'économies d'eau [TECHNOLOGIE ECOLOGIQUE UNIQUE] Un principe ludique unique pour inciter à réduire votre temps de douche : le ciel de pluie YUCCA change de couleur en fonction du volume d'eau consommé lors de votre... Meilleure Vente n° 1