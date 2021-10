Vaut-il mieux prendre sa douche le matin ou le soir ? Qu’en dit la science ?

Dans les familles, il y a ceux qui ne jurent que par la douche le soir, et ceux, au contraire qui ne la prennent que le matin ! Deux écoles en quelque sorte qui s’opposent… Les adeptes de la douche du soir estiment qu’elle est nécessaire pour se débarrasser des saletés accumulées la journée…

Quand ceux qui la prennent le matin, avancent le fait qu’il faut se laver avant de partir travailler ! Les deux hypothèses se tiennent…. Mais qu’en pensent les scientifiques ? Alain Géloën, directeur de recherches au CNRS et auteur du Microbiote cutané, et Marie-Estelle Roux, dermatologue, tentent de répondre à cette question cruciale. Faut-il prendre sa douche le matin ou le soir ?

Le conseil des médecins

Dans l’absolu, ce serait ceux qui prennent leur douche le soir, qui serait sur la bonne solutions. En effet, et c’est une vérité, la douche du soir permet à votre peau de la débarrasser des bactéries accumulées au cours de la journée… Ces bactéries peuvent nuire à l’équilibre de votre microbiote cutané.

Le microbiote cutané étant un rempart qui va protéger la peau des menaces extérieures. Les bactéries qu’ils héberge sont dites bonne pour notre organisme… Mais après une journée de travail, de transports, il héberge aussi des bactéries néfastes pour nos organismes.

Comment protéger votre microbiote en prenant votre douche ?

Il faudra d’abord choisir de l’eau tiède, les douches à 40° qui transforment la salle de bain en sauna, sont déconseillés pour notre corps. Finir votre douche par un jet d’eau froide est recommandé par le chercheur. Il va permettre de ralentir le métabolisme des bactéries. Préférez des produits au PH Neutre, qui n’abîmeront pas le microbiote cutané… On préfère donc un savon neutre sans parfum au dernier gel douche à la mode bourré de produits chimiques !

Et une douche par jour suffit d’après les médecins… Trop se laver va endommager votre microbiote et vous rendre plus réactifs à des problèmes de peau. C’est donc validé par Alain Géloën, le mieux est donc d’opter pour la douche le soir… Et c’est finalement plutôt logique !

Pourquoi le soir et pas le matin ?

Comme nous vous l’expliquions plus haut, la douche du soir permet de se « laver » des bactéries accumulées pendant la journée… Et accessoirement de conserver vos draps propres plus d’une nuit ou deux !

Et le scientifique rappelle que la transpiration nocturne n’est pas si excessive, et ne justifie pas une douche le matin. En cas de canicule par exemple, une simple toilette de chat le matin selon Marie-Estelle Roux. Une douche matinale ne laisserait pas le temps au microbiote de se reconstituer… Et pourrait ne plus vous protéger face aux agressions extérieures.

L’hygiène des Français en quelques chiffres !

Selon une enquête menée par l’IFOP pour Diogène France, 76% des Français se lavent chaque jour ! Les femmes sont 81% à se laver quotidiennement, les hommes environ 71% ! Pour compléter ce pourcentage, les hommes sont 24% à se laver deux fois par semaine contre 15% chez les femmes… 5% des hommes ne se lavent qu’une fois par semaine, la fameuse douche du dimanche soir ! Et 4% des femmes estiment qu’une toilette hebdomadaire suffit à leur hygiène ! A méditer peut-être ?

