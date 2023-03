Une start-up invente un pommeau de douche intelligent qui réduit jusqu’à 75% la consommation d’eau

Normalement, lorsque vous prenez votre douche quotidienne, celle-ci ne doit pas durer plus de cinq minutes. C’est le temps nécessaire pour se savonner, se rincer, et ce, même avec des cheveux longs. Or, peu d’utilisateurs se limitent à ces cinq minutes qui, pourtant, permettent de réduire la consommation d’eau potable. Chez les adolescents, bien souvent, la douche de 5 min s’étale à 20 et la salle de bains se transforme en sauna. Pour tenter de maîtriser la consommation d’eau lorsque l’on prend une douche, l’entreprise Altered a mis au point un pommeau de douche, qui permettrait d’économiser jusqu’à 75 % de sa consommation d’eau. Découverte.

Altered, c’est qui ?

Altered est une société d’innovation suédoise fondée en 2016 par le professeur Kaj Mickos, Johan Nihlén et Mikael Abbhagen. Très axée sur le respect de l’environnement, elle fournit des solutions à faible effort, mais à fort impact pour rendre la vie plus durable à travers de simples solutions accessibles à tous. Parmi leurs produits innovants et économiques, on peut citer la Nozzle, une petite buse qui s’installe sur les robinets. Un mode brume qui permet 98 % d’économie et un mode spray (85 %). Nous retrouvons également le pommeau de douche baptisé Altered : Shower, tout simplement.

Altered : Shower, qu’est-ce que c’est ?

La première particularité de cette invention se trouve dans son mode de fonctionnement. En effet, il dispose bien d’une batterie, mais celle-ci ne consomme aucune énergie. En réalité, elle se recharge automatiquement grâce à une turbine qui s’active avec le débit de l’eau. Le pommeau Altered dispose par ailleurs d’une technologie appelée Dôme, brevetée par l’entreprise. Cette dernière permet de réduire le débit d’eau lorsque ses capteurs ne détectent pas de présence sous le pommeau.

À l’inverse, à la moindre présence détectée, le débit d’eau devient plus fort et permet un rinçage facile. De plus, la technologie de ce pommeau de douche assure une diffusion en gouttelettes et non en jet. Ce qui a pour effet de réduire la consommation et de conserver une température constante de l’eau utilisée. En savoir plus sur le dispositif ou commander votre pommeau de douche (179 €) ? Rendez-vous sur le site Altered.com.

Pourquoi est-il important d’économiser l’eau de la douche ?

L’importance d’économiser l’eau de la douche est capitale pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cela permet la conservation de cette ressource naturelle, limitée et précieuse, qui vient à manquer dans certaines régions de France et du monde. Ce concept peut ainsi aider à préserver cette ressource précieuse pour les générations futures. Réduire sa consommation d’eau, c’est aussi réduire sa consommation d’énergie puisque le temps de chauffage de l’eau est diminué. C’est donc réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par la production d’eau chaude.

Enfin, s’attaquer à la consommation de l’eau de la douche, c’est aussi réduire la pollution de l’eau en général. Les produits écologiques tels que savons solides ou autres shampoings existent, mais la plupart des personnes utilisent des produits lavants classiques. Gels douches, shampoings, masques pour les cheveux, tous ces produits en emballages plastiques contribuent à l’augmentation des déchets et à la pollution des eaux.