REVA : ils inventent un pommeau de douche intelligent qui réduit le débit d’eau quand vous vous savonnez !

Cet été, nous vous avons beaucoup parlé du manque d’eau, des sécheresses et des canicules. Avec le froid qui est arrivé sur la France, la tendance est plutôt aux économies de chauffage, de bois ou de pellets. Ce n’est pas pour autant qu’il faut oublier que l’eau est une ressource rare, et qu’il faut aussi la préserver et l’économiser, même en hiver ! Si vous avez des adolescents à la maison, vous avez dû vous rendre compte que les douches transformaient votre salle de bains en sauna, et qu’elles duraient parfois bien plus longtemps que nécessaire… Une douche efficace ne doit normalement pas durer plus de 5 minutes. Et si vous n’arrivez pas à vous faire entendre, nous avons trouvé un pommeau de douche, le Reva, qui pourrait vous rendre de fiers services. Découverte !

Le pommeau de douche Reva c’est quoi ?

Le pommeau de douche Reva réduit automatiquement le débit d’eau d’environ 85% lorsqu’elle détecte que l’utilisateur ne se tient pas directement en dessous du pommeau, ce qui, certes, ne réglera pas le problème du temps passé sous la douche, mais qui permettra de couper l’eau lorsque vous vous savonnez si vous ne le faites pas encore. Les fabricants partent du principe que vous n’avez pas toujours besoin de la même pression d’eau et donc du même débit, lorsque vous prenez une douche. Pour éviter de manipuler le robinet ou le mitigeur pour baisser le débit, le pommeau s’en charge tout seul dès que vous sortez de son « champ de vision ».

Comment ça marche ?

Reva est un concept innovant fabriqué par Oasense, une start-up basée à San Francisco, dont le fondateur, Evan Schneider, cherchait des moyens d’économiser l’eau pendant la sécheresse en Californie. Il s’est alors aperçu que lorsque l’on prend une douche, nous n’avons pas besoin d’eau lorsque nous nous shampouinons ou lorsque nous nous savonnons. Le pommeau Reva peut être installé sur n’importe quelle douche standard et fonctionne grâce à des composants électroniques alimentés par un générateur hydro-turbine intégré, qui tourne grâce à l’eau qui coule et relié à une batterie également intégrée.

Lorsque l’on décide de prendre une douche, il suffit de choisir la bonne température, Reva va ensuite faire couler l’eau avec un débit de 100%, soit environ 6.8 litres par minute. Puis, dès que le capteur détectera que toute l’eau froide résiduelle a été évacuée des tuyaux et que l’eau “neuve” qui arrive est à la température sélectionnée, il réduit le débit à environ 1,1 litre par minute, soit environ 15 % du débit maximal. Le REVA coûte 350 dollars (environ 350 euros) et les frais de port sont offerts pour une livraison aux Etats-Unis.

En France, nous avons l’Hydrao !

L’Hydrao est un pommeau de douche fabriqué en France, qui coûte moins de 100€. Il ne va pas vous permettre de couper l’eau ou d’en réduire le débit, mais grâce à un code couleur qui s’affiche directement sur le pommeau, vous saurez si vous dépassez la limite de consommation d’eau nécessaire à une douche… Il vous permettra d’économiser 45% d’eau supplémentaire grâce au débit écologique (6.6L/min avec limiteur de débit). Il y a 4 couleurs pour vous repérer simplement : le vert (entre 0 et 10 litres consommés), le bleu (entre 10 et 20 litres), le violet (entre 20 et 30 litres) et le rouge (entre 30 et 40 litres). A vous de couper l’eau avant que le pommeau ne vire au violet ou au rouge ! Nous l’utilisons depuis sa sortie, et les douches durent moins longtemps: cela devient une habitude, dès qu’il passe au bleu, nous savons qu’il est temps de passer au rinçage ! Retrouvez tous nos articles sur cette ingénieuse invention française.

HYDRAO Pommeau de douche connecté & économique - Minuteur de douche - Pommeau anti calcaire- Economies 70% d'eau - 3 jets [TECHNOLOGIE ECOLOGIQUE UNIQUE] Un principe ludique unique pour inciter à réduire votre temps de douche : le pommeau HYDRAO Aloé change de couleur en fonction de la quantité d'eau consommée lors... Meilleure Vente n° 1