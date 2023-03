Lorsque vous prenez une douche et que vous attendez que l’eau chauffe pour vous glisser dessous, vous gaspillez environ 4 l de ce que l’on appelle les eaux grises. Il s’agit des eaux usées générées par les activités domestiques telles que la vaisselle, la lessive et la douche. Contrairement aux eaux noires qui proviennent des toilettes et qui contiennent des déchets humains, les eaux grises ne contiennent pas de matières fécales et peuvent être réutilisées pour l’irrigation ou d’autres usages non potables après traitement. Les eaux grises sont une ressource précieuse qui peut contribuer à réduire la consommation d’eau et à préserver les ressources en eau douce. Pour tenter de limiter le gaspillage de ces eaux grises, Daniel Beauchemin et Marc Fontaine, fondateurs de l’entreprise EcoInnovation Technologies, ont inventé le ThermoDrain, un système innovant de récupération de chaleur des eaux grises. Découverte

Le ThermoDrain, qu’est-ce que c’est ?

Le ThermoDrain est une invention conçue simplement qui consiste en un tuyau de cuivre de 3/4″ enroulé autour d’un tuyau central de drainage en cuivre. Il va venir remplacer une portion du drain de la douche. Ainsi les eaux grises provenant de la douche ou de l’évier s’écoulent dans le drain auquel ils transfèrent leur chaleur. Simultanément, l’eau froide entre par le serpentin de cuivre enroulée autour du drain central et va progressivement se réchauffer grâce au transfert de chaleur. L’eau est donc préchauffée dans le tube entre l’eau froide de la douche et le chauffe-eau. En d’autres termes, la récupération de chaleur de l’eau de drainage récupère la chaleur de l’eau qui serait autrement perdue dans le drain. Ce dernier utilise donc moins d’énergie puisqu’il reçoit de l’eau préchauffée au lieu de recevoir de l’eau froide.

Quelles économies peut-on réaliser avec le ThermoDrain ?

L’économie se fait de deux manières. Si le chauffe-eau ne possède pas de réservoir, le débit d’eau chaude se verra augmenté. Et si le chauffe-eau dispose d’un réservoir, il recevra trois fois plus d’eau chaude pour la douche. Dans la douche justement, l’eau réchauffée se mélange à l’eau chaude et il en résulte une économie d’eau chaude pour la douche. Des économies qui peuvent, selon le fabricant, représenter 40 % environ des coûts de chauffage de l’eau. Grâce au serpentin qui est de fabrication unique et en cuivre, il n’y a aucune perte de pression et aucune maintenance n’est nécessaire.

Une invention qui peine à convaincre

Malgré une conception simple et un produit efficace, les ventes peinent à décoller. « On fait moins de 1 % de nos ventes au Québec, alors qu’il y a des centaines de milliers de récupérateurs d’énergie installés au Canada. » explique Marc Fontaine, copropriétaire d’EcoInnovation Technologies dans une interview accordée au Journal de Montréal. D’autres États du pays comme l’Ontario ont déjà opté pour le ThermoDrain.

Pourtant, ils assurent que leur système permet une économie de 40 % du chauffage de l’eau, ce qui représente approximativement 5 % sur la facture totale d’électricité. L’Ontario et le Manitoba viennent d’ailleurs d’inscrire le ThermoDrain dans leurs normes du bâtiment pour les nouvelles constructions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel Ecoinnovation.ca.