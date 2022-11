Un immeuble résidentiel innovant qui filtre, recycle, réutilise et transforme en chaleur jusqu’à 95 % de ses eaux grises

Les eaux grises de nos habitations pourraient-elles permettre d’économiser de l’eau potable ? Rappelons que ces eaux grises sont des eaux usées, mais faiblement polluées, et qu’elles peuvent être réutilisées pour certaines tâches comme le lavage des sols, des voitures ou la chasse d’eau des toilettes. La source principale d’eaux grises dans une maison est la douche, et ce sont des dizaines de litres d’eau qui pourraient être recyclés à chaque utilisation. Une entreprise basée à San Francisco, Epic Cleantec, vient d’inaugurer le premier bâtiment résidentiel, qui utilise un système de réutilisation des eaux grises sur site approuvé et opérationnel de la ville. À la clé, 28 000 litres d’eau recyclés chaque jour, et plus de 9 millions de litres par an. Découverte !

L’immeuble Fifteen Fifty

L’immeuble de luxe est situé à San Francisco et va donc recycler les eaux grises qui sont des eaux légèrement usées provenant des lavabos, des douches, des baignoires et des machines à laver. Grâce à un système de purification des eaux usées installé au cœur du bâtiment, ces eaux sont purifiées puis réutilisées sur des secteurs où il n’est pas nécessaire d’avoir de l’eau potable. Ainsi, les irrigations des espaces verts, les chasses d’eau, les climatisations, peuvent fonctionner avec les eaux recyclées. Ce système réutiliserait jusqu’à 95 % de l’eau du bâtiment selon Epic Cleantec, soit d’énormes économies pour les habitants, mais également une aide fondamentale pour la ville pour préserver les précieuses réserves d’eau régionales.

Comment ça marche ?

Grâce à un système décentralisé, l’’installation Fifteen Fifty capte, filtre et désinfecte les eaux grises provenant des douches et de la lessive, ainsi que les eaux de pluie provenant du toit, et réutilise l’eau hautement purifiée pour les chasses d’eau. Alors que la Californie est aux prises avec des sécheresses extrêmes depuis quelques années, cette solution serait bénéfique pour les habitants, mais également pour la planète ! De plus, les tarifs de l’eau et des assainissements ont subi, en 20 ans, une inflation de 300 %, et les infrastructures des villes sont vieillissantes, ce qui n’arrange pas le problème. Aaron Tartakovsky, cofondateur et PDG d’Epic Cleantec explique : « Nous vivons dans une société où l’on tire la chasse et où l’on oublie ! ». Il veut changer les choses avec son système innovant qui recycle les eaux grises, mais qui recycle par ailleurs l’énergie de la chaleur des eaux usées pour préchauffer l’eau chaude. Il permet aussi de transformer la matière organique épuisée en terre pour l’aménagement paysager et les jardins.

Une solution française pour les particuliers ?

Souvenez-vous de Sidi Drici, le plombier melunais au grand cœur, qui s’occupe aussi des sans-abris dans la ville préfecture de Seine-et-Marne, et qui a inventé un système simple pour réutiliser l’eau de la douche, dans les toilettes ! Pour le plombier melunais, il est impensable de gaspiller 9 litres d’eau potable dès que l’on tire une chasse d’eau. Il a alors inventé un système qui s’installe sur la douche ou la baignoire et que l’on relie à la chasse d’eau des toilettes. Le récupérateur peut contenir de 50 à 1 500 litres d’eau; l’eau de la douche est ensuite redirigée vers les toilettes. L’installation coûte de 600 à 1 000€, rapidement rentabilisée par les économies d’eau potable. Plus d’informations : epiccleantec.com