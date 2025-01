Un chauffage d’appoint en terre cuite ? Pourquoi pas, mais attention !

La semaine dernière, j’ai reçu une mauvaise nouvelle de la part de mon fournisseur d’électricité ! Ce dernier estime que ma consommation a doublé depuis l’année dernière et me conseille, par conséquent, de doubler ma mensualité ! Avec quelques mois de « retard », je prends donc, de plein fouet, l’augmentation des tarifs de l’électricité de l’année dernière. J’envisage d’acheter un petit chauffage d’appoint, en terre cuite, fonctionnant avec des bougies chauffe-plat pour éviter de « chauffer » les endroits de la maison que je n’utilise pas ou peu. Faciles à installer et plutôt ludiques à utiliser, ils s’intègreraient parfaitement dans mon salon, par exemple, me permettant de baisser la température des radiateurs. Mais, que faut-il savoir sur leur fonctionnement, leurs avantages et leurs inconvénients ? Je vous invite à le découvrir.

Un fonctionnement simple et ingénieux

Le chauffage d’appoint en terre cuite repose sur un principe de base : l’accumulation et la diffusion de chaleur. Composé d’un support (souvent une plaque métallique) et d’un élément en terre cuite, comme un pot de fleurs retourné, il utilise une source de chaleur, généralement des bougies chauffe-plat. La terre cuite possède l’avantage de résister à la chaleur, de l’engranger puis de la diffuser tout autour de l’élément. Elle est connue pour ses propriétés thermiques et redistribue ensuite la chaleur lentement et de manière homogène dans la pièce. De plus, et c’est peut-être ce qui m’intéresse le plus : ces petits chauffages d’appoint ne consomment pas d’électricité, uniquement quelques bougies chauffe-plats, vendues de 5 à 15 € les 60 ou 70 unités.

Les avantages des chauffages d’appoint en terre cuite

Ces chauffages d’appoint présentent plusieurs atouts. Tout d’abord, leur coût d’installation est très faible, comptez de 30 à 60 € pour les plus performants. Ensuite, ils s’inscrivent dans une démarche écologique, car ils ne consomment pas d’électricité et utilisent un matériau naturel et durable, la terre cuite. J’apprécie aussi la touche esthétique rustique qu’ils pourraient apporter à mon salon, tout comme l’ambiance chaleureuse qu’ils dégagent. Par ailleurs, leur diffusion douce et uniforme de la chaleur est idéale pour les petites pièces ou pour compléter un chauffage existant. Et puis, ils apportent une petite touche déco plutôt originale. En réalité, ils permettent de chauffer un endroit précis, comme le salon pendant que vous regardez une série ou votre bureau lorsque vous travaillez. Ainsi, vous avez la possibilité de diminuer le chauffage dans toutes les pièces de la maison et de rester au chaud grâce à lui. Vous ne deviendrez pas milliardaire en utilisant ce type de chauffage d’appoint, mais j’insiste sur le côté original et décoratif ! Je ne suis pas entrain de vous dire qu’ils sont synonymes d’économies substantielles, juste qu’ils chauffent un endroit précis de la maison comme le salon, en l’installant sur la table basse par exemple.

Controversé, son inventeur nous explique le bien-fondé du chauffage d’appoint

L’invention de Dylan Winter, un chauffage d’appoint à base de pots en terre cuite et de bougies, a suscité autant d’éloges que de controverses. À l’origine, il partage cette idée, améliorée d’un système observé sur le bateau de son oncle, via une vidéo YouTube et un article dans un magazine nautique. Après une réception timide, la vidéo devient virale, atteignant 5 millions de vues en 2014. Pourtant, ce succès inattendu s’accompagne de nombreuses critiques et questions. Les internautes lui reprochent notamment de présenter ce système comme une alternative viable au chauffage conventionnel. Dylan Winter clarifie qu’il ne s’agit que d’un dispositif d’appoint pour de petites surfaces, telles qu’un bureau. Lassé des polémiques, il finit par supprimer sa vidéo, bien qu’il continue d’utiliser ce chauffage artisanal sur son bateau. Cette invention reste une curiosité, autant admirée que débattue.

Les limites et précautions à prendre

Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c’est un chauffage à part entière, mais un chauffage d’appoint ! Et, c’est la raison pour laquelle il a aussi ses limites de fonctionnement. Comme je vous l’ai déjà expliqué, leur efficacité est restreinte à des espaces réduits : ils ne peuvent pas remplacer un système de chauffage principal dans une grande pièce ou un logement entier. De plus, le recours à des bougies peut présenter des risques, notamment d’incendie, si elles sont utilisées sans précaution. Vous devez veiller à ce que le support soit stable et éloigné des matériaux inflammables. De plus, les bougies chauffe-plats restent des bougies, qui produisent de la fumée, en petite quantité, et génèrent des déchets : coupelle en aluminium et résidu de cire, qui peuvent néanmoins être recyclés. Avez-vous déjà essayé ces petits chauffages d’appoint ? Et vous, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

