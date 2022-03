Savez-vous (réellement) pourquoi nous soufflons des bougies le jour de notre anniversaire ?

Dans la mémoire collective, un anniversaire se compose d’amis, de cadeaux, et d’un énorme gâteau… Sur ce gâteau, des bougies sont disposées, et plus il y a de bougies, plus on doit avoir de souffle, mais plus on vieillit surtout ! Les bougies représentent le temps qui s’est écoulé depuis le jour de notre naissance. Et parfois, avouons que cela fait un peu mal, quand on est obligé d’acheter cinq paquets de dix bougies, une fois la quarantaine passée… Ou la trentaine; c’est une question de ressenti ! Les bougies, les flammes, le feu, le souffle… Mais pourquoi soufflons-nous nos bougies sur notre gâteau d’anniversaire ? On va tout vous expliquer !

Les fêtes d’anniversaire, un moment particulier

Le jour de leur anniversaire, certains le fêtent en grande pompe avec donc le fameux gâteau et les fameuses bougies… D’autres n’aiment pas particulièrement cette journée, qui leur rappelle que le temps avance. Inexorablement ! Le jour de son anniversaire est tout de même un jour spécial, qu’on l’aime ou qu’on le déteste. Et dans la logique des choses, un gâteau d’anniversaire se trouve affublé de bougies… C’est comme ça, que l’on veuille ou non.

Mais d’où nous vient cette coutume ?

La coutume des bougies d’anniversaire remonterait à la Grèce Antique. A cette époque, les Grecs ont l’habitude de brûler des bougies comme offrande aux dieux. Pour le gâteau, la tradition revient aussi aux Grecs et plus particulièrement à Artémis, la déesse de la Lune. Pour l’honorer, les citoyens réalisaient un gâteau rond qui s’inspirait logiquement de notre satellite naturel. Sur le gâteau, des bougies allumées étaient disposées pour représenter la lumière. Les chercheurs suggèrent alors que la fumée provoquée par les bougies soufflées permettait aux souhaits d’atteindre les dieux et de chasser les esprits malveillants… On comprend mieux l’idée de « faire un vœu » en soufflant ses bougies !

Une autre hypothèse ?

Cette tradition pourrait venir d’Allemagne, où il est de coutume de disposer une grande bougie allumée au sommet d’un gâteau; cette lumière indiquerait tout simplement la vie. Cette coutume daterait du XVIIIème siècle, et serait apparue lors de la KinderFest (Fête des enfants). Les enfants pouvaient s’amuser dans des « amphithéâtres », ils recevaient alors des sucreries et des bons vœux; les cadeaux n’étaient pas de mise à cette époque-là ! Vous avez remarqué, quelle que soit l’origine de cette tradition, le feu symbolise le vœu… Avec la tradition allemande, il ne se réalise qu’à la condition que toutes les bougies s’éteignent en même temps !

Une dernière suggestion peut-être ?

Bien plus tard que les Grecs, une tradition similaire apparaît en Suisse en 1881. Ce serait en fait une simple superstition: celui qui fête son anniversaire doit souffler des bougies pour que cela lui porte bonheur… Nous opterons pour la première hypothèse, celle qui envoie nos souhaits à la déesse Artémis… Si seulement les prochaines fumées qui monteront jusqu’à elle pouvaient souhaiter la paix dans le monde, et qu’ils soient exaucés, ce serait presque le paradis sur Terre non ?