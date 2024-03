Pourquoi utiliser la pierre d’argile ?

Le soleil commence à réapparaître timidement, signe annonciateur du printemps prochain. Le printemps est souvent la période où l’on entreprend un grand ménage dans la maison. Avec l’hiver et les pluies, difficile de laisser les fenêtres grandes ouvertes le temps de briquer la maison. Mais, comment nettoyez-vous votre maison ? Faites-vous partie des 57 % de Français qui pensent que l’Eau de Javel a un impact positif sur leur santé, selon le sondage réalisé par LSA Conso ? L’eau de Javel est certes très efficace, mais elle reste un produit chimique composé d’une solution aqueuse et alcaline d’hypochlorite de sodium et de chlorure de sodium. Connaissez-vous l’étonnante pierre d’argile, ou pierre blanche ? Une solution naturelle, écologique et économique pour tout nettoyer dans la maison. Découverte.

La pierre d’argile qu’est-ce que c’est ?

Avant de vous présenter ses diverses vertus, il faut préciser que cette invention ne date pas d’hier ! Elle est tellement ancienne, que les indications sur son invention sont difficiles à définir. Néanmoins, cette pierre, serait utilisée pour le nettoyage depuis des siècles. Depuis quelques années, elle revient en force, comme un produit écologique, qui peut remplacer bon nombre de produits chimiques présents dans votre placard de produits ménagers. Techniquement, la pierre d’argile se présente sous la forme d’un bloc solide, que l’on doit humidifier puis déposer sur la surface à nettoyer. Le passage d’un chiffon doux, une fois la pâte séchée, donnera de la brillance à vos surfaces. Elle est utilisable sur la totalité des surfaces que l’on peut laver avec de l’eau, mais nous reviendrons sur ce point, un peu plus tard.

De quoi se compose la pierre d’argile, ou pierre d’argent ?

La composition d’une pierre d’argile trouvée dans le commerce est simple puisqu’elle se compose d’argile blanche, de savon de Marseille, ou de savon noir, et de glycérine. Des produits naturels, qui permettent à certaines pierres d’obtenir l’appellation « Bio ». Vous pouvez d’ailleurs la fabriquer vous-même avec les ingrédients suivants :

1,5 mesure d’argile blanche

1 mesure de bicarbonate de soude

1 mesure de savon neutre (savon végétal, savon noir ou copeaux de savon de Marseille à l’huile d’olive)

Il est possible d’ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles, pour un produit odorant. Laissez ensuite sécher votre préparation pendant 24 heures, ou jusqu’à ce qu’elle soit solidifiée. Conservez-la dans un pot en verre, fermé par un couvercle.

La pierre d’argile, pour quelles surfaces ?

Cette petite pierre blanche est une véritable alliée dans la maison, et par ailleurs au jardin. En effet, dans la cuisine, elle sera très efficace sur la plupart des surfaces : plan de travail stratifié, carrelage de crédence, évier et paillasse en inox, ou en céramique. Et, si quelques tâches se sont incrustées sur votre plaque de cuisson, elle sera aussi parfaite. La plupart des métaux peuvent aussi être nettoyés avec une pierre d’argile. C’est le cas de l’étain, de l’inox, de l’aluminium, de l’argent, et même de l’or. Eh, oui, elle est aussi une solution presque magique pour que vos bijoux retrouvent de la brillance.

La pierre d’argent pour quelles autres utilisations ?

La liste des matières que la pierre d’argent peut nettoyer est très longue. On peut citer le plastique, le cuir, le PVC, le lino, le carrelage ou encore la pierre. Vous pourrez aussi dire adieu à votre spray pour les vitres, car elle est aussi parfaite pour toutes les vitres et les miroirs, comme pour les plaques à induction ou les plaques vitrocéramiques. La saleté de four, qu’il soit électrique ou micro-onde, ne résistera pas non plus à la pierre d’argile ! Enfin, et ce sera peut-être la première utilisation que vous en ferez cette année : elle est parfaite pour nettoyer votre salon de jardin en PVC ! Rangé depuis des mois, il aura bien besoin d’un petit coup de pierre d’argile pour préparer la saison des barbecues qui arrive. Avez-vous déjà essayé cette pierre d’argile ? Pour vous, sur quelles surfaces est-elle la plus efficace ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

