Blue : il invente un kit zéro déchet innovant pour faire soi-même ses produits ménagers, économiques et écologiques

En matière de produits ménagers, il y plusieurs cas de figures, et de personnalités… D’un côté, nous avons ceux qui ont un placard spécial produits de nettoyage, qui regorge de produits chimiques plus ou moins efficaces, mais mauvais pour la planète. D’un autre côté, nous trouvons ceux que nous appellerons les apprentis chimistes, qui tentent tant bien que mal, d’utiliser des produits naturels pour fabriquer des produits ménagers, avec parfois un produit écologique, mais pas franchement efficace. Enfin, nous avons les pros des recettes de détergents maison, qui ne jurent que par la lessive fabriquée avec du savon de Marseille ou du lierre, ou par le vinaigre blanc pour tout nettoyer, avec parfois, des mélanges de produits très approximatifs. Quelle que soit la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, l’invention de Damien Oursel, qui s’appelle Blue pourrait vous changer la vie… Découverte !

Blue c’est quoi ?

L’invention de Damien Oursel se présente comme une machine qui va vous permettre de fabriquer votre propre détergent à la maison. L’inventeur explique avoir conçu et fabriqué une machine de 20 centimètres de haut sur 9 de large qui peut transformer un concentré réalisé à base de sel, de vinaigre blanc et d’eau du robinet, redoutable pour nettoyer toute votre maison… En d’autres termes, vous n’aurez besoin que d’un seul produit pour nettoyer toutes vos surfaces ou presque, et sans aucun déchet !

Le produit Blue pour nettoyer quoi ?

Le Blue ne prétend pas remplacer la totalité de vos produits ménagers, mais entre 70 et 80% d’entre eux; imaginez déjà les économies que vous ferez !

Plus besoin de nettoyant / dégraissant, il suffit d’appliquer le produit Blue sur la surface, de patienter quelques secondes, puis de passer un chiffon microfibres, ou le tissu éponge inventé par Blue.

Plus besoin de nettoyant pour les sols, Blue s’en charge en le diluant 5 fois dans l’eau du seau, ou en l’appliquant pur sur les tâches les plus récalcitrantes.

Plus besoin de désodorisant, il capturera les mauvaises odeurs de la litière de votre chat, ou de vos chaussures qui empestent le placard, simplement en le vaporisant.

Plus besoin de nettoyant « multi usages » ou de produits spécifiques pour les vitres, l'inox, les carreaux, joints, écrans, plaques vitrocéramiques ou béton ciré… La liste n'étant pas exhaustive.

Pour les tissus, l’entreprise conseille de réaliser un essai préalable sur un endroit discret. Et, pour les vitres, Blue fonctionne à condition de ne pas mettre trop de produit et de sécher immédiatement… Sinon, il risque de rester quelques traces de séchage ! En revanche, Blue ne permet pas le détartrage, surtout si votre eau est très calcaire ou acide; il ne débouche pas non plus les canalisations, dans la mesure où les produits “classiques” utilisés sont faits à base de puissants produits chimiques, mais efficaces, il faut bien le reconnaître aussi !

Comment fonctionne la machine Blue ?

Inutile d’avoir un diplôme d’ingénieur ou neuf années d’études après le baccalauréat pour faire fonctionner la machine Blue… Elle fonctionne de la même manière qu’une machine à soda. Vous versez le concentré dans la machine, ajoutez de l’eau dans votre bouteille et vous appuyez sur le bouton… Votre détergent est prêt en quelques secondes. La machine vaut 100€ et la recharge 5€ pour les particuliers. Sachez qu’en plus de ses vertus écologiques, les machines sont fabriquées et stockées dans un atelier de réinsertion où travaillent des personnes en situation de handicap… Une invention française, écologique, et solidaire, nous validons, pas vous ? Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Internet Blue.