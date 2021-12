Lave-linge : 7 astuces simples pour faire des économies d’eau et d’électricité

Comme tout le monde, aujourd’hui, vous possédez probablement un lave-linge, le temps du lavoir est bien révolu, et c’est peut-être mieux ainsi… Mais, avec les lave-linges, se pose le problème de la consommation d’eau et de la consommation d’énergie. Même si les constructeurs font de nombreux efforts pour réduire la consommation énergétique des appareils électro-ménagers, ils sont encore assez énergivores.

Pourtant, il existe quelques petites astuces pour économiser l’eau et l’électricité, mais également pour prolonger la vie de votre lave-linge. Et, peut-être éviter l’obsolescence programmé de votre machine à laver. On va tout vous expliquer !

On mise sur le programme éco !

Le programme éco peut durer beaucoup plus longtemps (près de 3h) mais consomme beaucoup moins… Le programme éco du lave-linge permet une économie d’environ 30 à 45% des consommations en eau ou en électricité. Quand on sait qu’un cycle revient à 13 centimes environ en électricité et 12 centimes en eau, on réduira vraiment sa facture en utilisant au maximum le programme Eco… Et c’est aussi valable pour les lave-vaisselles !

On remplit vraiment le tambour !

Les lave-linges sont conçus pour accueillir un certain poids de linge à laver… Si vous remplissez le tambour à moitié, elle utilisera la même quantité d’eau ou d’électricité (sauf sur les lave-linges ultra perfectionnés qui pèsent le poids de chaque machine). Pour remplir votre tambour de manière économique, il faut que vous puissiez passer la main entre le haut du linge et le tambour… Un tambour surchargé ne donnera pas de bons résultats. Il est donc conseillé de le remplir au ¾ sans tasser le linge !

On opte pour les heures creuses !

Comme on vous l’a dit, un cycle éco peut durer jusqu’à 3 heures… Alors pourquoi ne pas utiliser la touche départ différé quand c’est possible… Vous programmez un départ à 4 h du matin et votre machine travaille pendant votre sommeil… Au réveil, votre linge sera prêt à passer au séchage, à l’air libre de préférence quand cela est possible… Le sèche-linge est encore plus énergivore que le lave-linge, mais il rend parfois de fiers services, il faut bien le reconnaître ! Pour information, les heures creuses se situent entre 20 h et 8h du matin, pour les compteurs adaptés.

On lave à basse température !

Mis à part pour les draps ou serviettes de toilette qui ont besoin d’un nettoyage en profondeur, les autres tissus se lavent généralement à froid (30°) ou à basse température (40°). Inutile de laver tout votre linge à 60°, cela utilisera plus d’électricité pour chauffer l’eau et votre linge risque en plus d’être abîmé !

On se calme sur la dose de lessive !

Inutile de mettre une double dose de lessive dans le compartiment, qu’il faudra d’ailleurs penser à nettoyer tous les 4 ou 5 cycles… Plus vous mettrez de lessive, plus le lave-linge devra rincer… Mais votre linge ne sera pas mieux lavé… Vous pouvez essayer les noix de lavages, écologiques et efficaces, ou mettre moitié moins de lessive que ce que vous conseille les fabricants de lessive !

On dose l’essorage !

Si votre linge le supporte un essorage à 1000 tours permettra un séchage plus rapide… On peut monter jusqu’à 1400 tours, mais certains vêtements pourraient en subir les conséquences. Pour un séchage en sèche-linge, nous optons généralement pour un essorage à 1400 tours afin de réduire la consommation du sèche-linge.

On entretient son lave-linge !

Pensez à faire tourner votre lave-linge à vide à 90° une fois par mois environ… Un bon décrassage pour repartir de plus belle et prolonger la durée de vie de votre appareil… Pour le calcaire, on peut opter pour des pastilles spéciales, mais le vinaigre blanc, dans le compartiment réservé à la javel fait aussi très bien l’affaire… En plus de son pouvoir détartrant, le vinaigre blanc fera office d’adoucissant… Avec une odeur particulière certes, mais il vous permettra de ne pas utiliser d’adoucissants chimiques !

Noix De Lavage Dans Un Sac Poly + Sac De Lavage, 1kg Meilleure Vente n° 1