Mais au fait c’est quoi cette nouvelle « étiquette énergétique » ?

Si vous avez récemment acheté un appareil électroménager, vous avez peut-être eu la surprise de recevoir deux étiquettes énergétiques, totalement différentes… L’ancienne étiquette qui classait les appareils selon certains critères environnementaux a vécu… Place à la nouvelle étiquette énergétique depuis le 1er mars.

L’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) et l’Union Européenne sont à l’origine de ce nouvel étiquetage. De nouveaux critères entreront en compte dans les capacités énergétiques comme l’indice de réparabilité ou encore… Les critères se durcissent pour obtenir le A, les fabricants vont devoir cravacher pour l’obtenir. Les consommateurs, quant à eux, devraient être gagnants sur leurs factures énergétiques ! Explications.

Pourquoi une nouvelle étiquette ?

L’étiquette énergie aide le consommateur à repérer les produits les moins énergivores. Mais, avec les évolutions technologiques, les fameuses lettres A+, A++, A+++ ne veulent plus dire grand-chose. L’Union Européenne a donc uniformisé les étiquettes en créant uniquement 5 catégories.

Les réfrigérateurs, congélateurs, et caves à vins

Les lave-vaisselles

Les lave-linges et lave-linges séchants

Les téléviseurs et écrans

Les ampoules et LED

A partir du 1er mars 2021, la nouvelle étiquette se doit d’être affichée sur le produit… Même si le classement n’est plus le même, les performances, elles, ne changent pas. Sur la nouvelle étiquette, un QR Code est disponible. A partir du second semestre 2021, le QR Code renverra dans une base de données, qui vous permettra de connaître les caractéristiques de votre appareil.

Concrètement un appareil anciennement classé A+++ devrait se situer entre la classe B et la classe C ! Cela ne veut pas dire qu’il consomme plus, juste que le classement a changé. Aucun appareil en vente actuellement n’obtiendra d’ailleurs la mention A sur la nouvelle étiquette… Ce sera le graal des constructeurs, la manière de les pousser à innover tant technologiquement que pour l’environnement. La nouvelle étiquette appuiera beaucoup plus qu’aujourd’hui sur les matières utilisées, la réparabilité ou la recyclabilité des appareils.

Quelques exceptions cependant !

Les appareils de chauffage comme les hottes, fours, sèche-linges ou chauffe-eaux ne seront concernés par cette mesure qu’en 2030…. Cette nouvelle étiquette devrait permettre une meilleure visibilité pour les consommateurs… Et la possibilité d’accéder à la future base de données… Afin de vérifier si le fabricant reste totalement transparent ou pas !

L’ADEME estime que chaque foyer pourrait économiser environ 150€ par an, grâce aux efforts des constructeurs pour obtenir une bonne note sur l’étiquette ! Pas de panique donc si votre réfrigérateur classé A+++ se retrouve en B ou C, tout est normal ! Ne harcelez pas le service consommateur de la marque, il ne fait que se plier aux nouvelles directives européennes !