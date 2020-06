Domotique : test de la prise connectée Konyks Priska+ Mini avec compteur de consommation

Aujourd’hui présentation et test de la prise connectée Konyks Priska+ Mini distribuée par la marque Konyks. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, Konyks une entreprise française basée à Toulouse. Elle est spécialisée dans les objets de domotique utilisables avec les assistants vocaux.

La marque nous a envoyé un exemplaire de sa mini prise connectée, la Konyks Priska+ Mini. Un dispositif Wifi compatible avec Alexa et Google Home intégrant également un compteur de consommation. Si vous vous posez la question, une prise connectée peut avoir plusieurs usages. Elle permet entre autres de piloter un appareil à distance, en utilisant l’application dédiée ou à la voix avec un assistant vocal.

Elle permet également de contrôler sa consommation énergétique et de programmer l’allumage ou l’extinction d’un dispositif électrique grâce au planning ou de l’insérer dans un un scénario de domotique si vous disposez de plusieurs appareils connectés. Mais trêve de blabla, voici sans plus attendre notre test complet du produit.

Déballage et design.

Le déballage est relativement succinct. En effet, à l’intérieur du packaging nous trouvons la fameuse prise ainsi qu’un mini guide de démarrage rapide, rien de plus, rien de moins. Une prise (16A, 3520W) en plastique blanc et orange arborant un petit bouton orange sur le « coté » supérieur. Celui-ci nous servira pour l’appairage.

Installation et appairage

Comme pour le déballage, l’installation est simple et rapide, il suffit de brancher la prise connectée sur une prise en 220v, et de connecter l’appareil que vous souhaitez piloter. Pour l’appairage avec un mobile, il suffit d’installer l’application dédiée disponible sur Android ou iOS et de suivre les quelques étapes.

Pour l’appairage il faut appuyer sur le petit bouton orange jusqu’à ce qu’il clignote rapidement. La prise aura besoin de se connecter sur le réseau Wifi de votre logement (en 2,4ghz).

Pour l’intégration à une enceinte Google Home par exemple, il faut rechercher le service Konyks sur l’application de son assistant vocale et de rentrer son identifiant et mot de passe crée lors de l’installation de la prise.

Conclusion

Comme je vous le disais en introduction de cet article, cette prise connectée à plusieurs fonctions. Elle peut servir à surveiller la consommation d’un appareil électrique. Elle peut également servir pour programmer l’allumage ou l’extinction d’une ampoule, ou tout simplement servir à piloter à la voix un système d’éclairage. Les fonctionnalités sont très nombreuses.

Si vous disposez de plusieurs appareils connectés de domotique il est également possible de l’intégrer dans une routine. « L’application Konyks permet de créer très facilement des scénarios et des automatisations, par exemple allumer la prise au lever du soleil, allumer le ventilateur si la température extérieure dépasse 25° ou allumer éteindre les appareils quand je quitte la maison. les informations concernant la météo, l’humidité et les heures de lever et coucher du soleil sont récupérées grâce à votre position, nul besoin de capteurs supplémentaires. »

La prise Konyks est vraiment très simple d’utilisation et l’installation à la portée de n’importe qui. Celle-ci est disponible pour un peu moins de 25€ sur Amazon.

