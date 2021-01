Konyks FireSafe, enfin un détecteur de fumée connecté abordable et certifié CE !

Personne n’est à l’abri des petits courts-circuits et autres accidents qui pourraient mettre le feu à la maison ! Heureusement que les alarmes et détecteurs de fumée existent… surtout que ces précieux gadgets se déclinent aujourd’hui en version moderne et connectée, comme c’est le cas du FireSafe de Konyks. Tour d’horizon sur ce détecteur de fumée aux fonctionnalités high-tech.

Avant d’attaquer dans le vif du sujet, sachez que c’est le troisième produit de la marque que nous testons. Nous avons déjà eu l’occasion de tester la prise Wi-Fi Konyks Priska Duo EU et la prise connectée Konyks Priska+ Mini avec compteur de consommation.

Compatible avec le WiFi

Le détecteur de fumée FireSafe de Konyks est un gadget dont la fonction première est bien évidemment de détecter les prémices d’un incendie. Mais en tant qu’accessoire high-tech, il est bien plus que cela : en effet, aussi efficace qu’est un détecteur de fumée classique ce dernier vous prévient immédiatement par notification Smartphone lorsqu’il repère de la fumée suspecte dans votre domicile, plutôt pratique quand on est absent…

Déballage et Design

Le détecteur Konyks FireSafe est livré avec une notice de démarrage rapide, deux piles au lithium, deux vis et deux chevilles ainsi que son système de fixation mural. Le design est agréable mais relativement classique pour un detecteur de fumée.

Une application mobile dédiée

Pour recevoir une notification d’alerte du Konyks FireSafe, vous n’aurez juste qu’à télécharger l’application Konyks FireSafe sur votre Smartphone. Une fois que c’est fait, peu importe où vous vous trouvez (en déplacement, au travail ou même en voyage), vous serez tout de suite prévenu par votre détecteur de fumée high-tech en cas d’alerte incendie. Vous pourrez alors immédiatement appeler les pompiers et leur demander d’intervenir au plus vite à votre domicile !

Mode d’emploi simplifié

Le détecteur de fumée Konyks FireSafe a été spécialement pensé pour être vraiment très simple d’utilisation. Tout ce que vous aurez à faire c’est l’installer dans un coin stratégique de votre maison (dans le salon par exemple), puis le connecter à votre WiFi. Pratique, le gadget ne nécessite ni Hub, ni passerelle, ou autres dispositifs supplémentaires pour fonctionner correctement.

Ensuite pour ce qui est des risques de pannes et autres, le détecteur fonctionne avec des piles AA Lithium haute capacité qui sont fournies dans le pack et qui promettent jusqu’à un an d’autonomie ! Pour installation, il suffit de maintenir 3 secondes le bouton central pour l’appairer avec l’application.

Pensez juste à déconnecter la data de votre téléphone, cela peut simplifier la procédure. Il est conseillé d’installer un détecteur Konyks Firesafe dans chaque pièce de la maison. Chaque détecteur est identifié et localisé avec l’application. Par exemple, en cas de départ de feu dans la maison, en plus de l’alarme sonore vous recevez une notification vous indiquant quel détecteur est activé.

Plein d’autres fonctionnalités pratiques !

Bien plus qu’un simple détecteur de fumée, le FireSafe de Konyks offre également de nombreuses autres fonctionnalités pratiques pour la maison. Via votre Smartphone, il vous permet en effet de contrôler d’autres appareils connectés de votre intérieur, en fonction de la détection de fumée : par exemple, vous pouvez programmer le FireSafe pour qu’il allume immédiatement les lumières dans le cas où un feu se déclencherait en pleine nuit et que tout le monde dort à poings fermés. Pratique, l’application vous permet aussi de créer des scénarios et automatisations en fonction de vos besoins (mettre la lumière en veilleuse par exemple).

Seul défaut, il est impossible de synchroniser les alarmes des détecteurs pour qu’ils sonnent tous en même temps en cas de détection de fumée dans une pièce. Nous avons contacté Konyks qui nous a expliqué ceci. « Les détecteurs FireSafe ne sont pas prévus pour s’interconnecter et sonner ensemble. En revanche la détection de fumée du firesafe peut être récupérée depuis l’APP Konyks pour déclencher un autre appareil (des lumières, ou une sirène externe en Tuya par exemple). » C’est un petit peu dommage mais absolument pas rédhibitoire. Nous allons d’ailleurs en profiter pour tester leur passerelle Hub Zigbee 3.0 avec RJ45.

Conclusion

Le detecteur Konyks Firesafe coûte 39.90€ pièce, le tarif est dégressif si vous en achetez 2 ou 3 (36,90€/pièce) et 34,90€ pour 4 pièces ou plus, c’est très raisonnable. Le détecteur s’installe en quelques minutes, l’appairage est simplifié et les fonctionnalités sont très nombreuses. On regrettera juste l’absence d’interconnexion de la sirène mais ce n’est pas très grave au final. Cerise sur le gâteau, ce détecteur est certifié CE.

Article rédigé par Alexia Domoina et Alexandre

Presque parfait ! Design Fonctionnalité Prise en main / Installation Rapport Qualité / Prix User Rating: 4.6 ( 2 votes)