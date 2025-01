Il ne faut JAMAIS installer ce détecteur au plafond, alerte cet ancien pompier volontaire

Dans un article publié récemment sur le fait que le détecteur de monoxyde de carbone deviendrait probablement obligatoire en 2025, plusieurs commentaires indiquaient qu’il ne fallait pas installer cet appareil au plafond. Ce gaz incolore et inodore est si dangereux qu’il fait l’objet d’un document de prévention par le ministère de la Santé. Effectivement, j’avais entendu dire qu’il devait être placé au centre de la pièce, contrairement au détecteur de fumée, qui lui, se trouve forcément au plafond. Si vous vous interrogez sur le « pourquoi du comment » et sur l’installation de votre détecteur de monoxyde de carbone, l’ancien pompier volontaire Alexandre vous éclaire sur la question. C’est parti.

Comment agit le monoxyde de carbone ?

Comme je vous l’ai indiqué dans l’article en lien ci-dessus, le monoxyde de carbone est un gaz indolore et incolore, qui, s’il est inhalé, va progressivement remplacer l’oxygène dans le sang. En clair, le CO prend la place de l’oxygène sur l’hémoglobine et forme une molécule stable appelée carboxyhémoglobine. Une fois liée au CO, l’hémoglobine ne peut plus transporter l’oxygène correctement, privant petit à petit les cellules et les organes d’oxygène et provoquant une hypoxie. Physiquement maintenant, le monoxyde carbone est un gaz qui possède une densité légèrement inférieure à celle de l’air : 0,97 kg/m³ contre 1,2 kg/m³ pour l’air. Une propriété qui fait qu’il ne monte pas au plafond, comme les fumées, mais qu’il se mélange à l’air de la pièce, même au ras du sol.

Le détecteur de monoxyde s’installe près de l’appareil de chauffage

Sur le modèle dont je dispose, la notice indiquait que le détecteur principal doit se trouver de 1 à 3 m de distance de l’appareil de chauffage. De plus, cette même notice précisait qu’il devait, de préférence, se trouver de 1,50 à 2 m du sol. Mon détecteur de monoxyde de carbone a été installé selon les préconisations du fabricant, sur un buffet bas, qui se situe face au poêle à bois. Dans la cuisine, le détecteur se trouve sur une étagère placée à moins de 2 m de la chaudière à gaz et à 2 m du sol environ. Quant au détecteur de fumée, lui, se situe bien au plafond, à mi-chemin entre le poêle à bois et la chaudière à gaz.

Et, dans les autres pièces, où installer le détecteur de monoxyde de carbone ?

Dans la mesure où le monoxyde de carbone se mélange à l’air ambiant, il s’avère judicieux de disposer d’un détecteur dans chaque chambre. Il est certain que cela peut représenter un petit budget si vous disposez de plusieurs chambres, mais la vie a-t-elle un coût ? Dans les chambres, le plus intelligent est de placer votre détecteur près de la tête de votre lit, sur une table de chevet, ou accroché au mur. Pourquoi ? La raison est simple, ces détecteurs sont très sensibles, s’ils détectent du monoxyde de carbone au plus près de votre tête, donc de vos voies respiratoires, il sonnera au plus près de vos oreilles.

Mais, aussi, et surtout, vous aurez le temps de courir ouvrir la fenêtre pour prendre un grand bol d’oxygène avant d’appeler les secours pour être certain de ne pas avoir été intoxiqué trop gravement. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Et, à quel endroit avez-vous installé vos détecteurs de monoxyde de carbone ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

