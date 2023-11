LifeVac, une ventouse de premiers secours qui désobstrue les voies respiratoires en retirant les corps étrangers

Chaque année, environ 3 000 personnes décèdent en France des suites d’étouffement par suffocation, principalement à cause de l’ingestion d’aliments ou d’objets qui obstruent leurs voies respiratoires. Le protocole SLA, une aspiration par tube souvent utilisée pour dégager les voies respiratoires, peut être invasif et présenter des risques, notamment celui de déchirer le frein lingual. Cependant, il existe une invention européenne encore méconnue en France, qui pourrait sauver de nombreuses vies chaque année : le dispositif anti-étouffement LifeVac. Pour moins de 100 €, ce petit dispositif simple à utiliser permet de dégager les voies respiratoires en quelques secondes. Découvrez cette invention qui date de quelques années, mais dont nous n’entendons pas assez parler.

Qui a inventé le LifeVac et pourquoi ?

En 2016, le LifeVac a été conçu par Arthur Lih, ami intime d’une famille qui a connu la perte d’un enfant par étouffement. Son inspiration est venue après avoir été témoin de parents dévastés à l’hôpital, suite à la perte de leur enfant qui s’était tragiquement étouffé avec un simple grain de raisin. Le dispositif LifeVac a été créé pour rendre l’aspiration non invasive et accessible à tous. Lorsqu’une personne s’étouffe avec de la nourriture ou un objet, une intervention rapide est essentielle. La technique de compression du thorax est souvent utilisée pour tenter de dégager l’obstruction, mais elle ne fonctionne pas toujours. C’est là qu’intervient LifeVac, un masque médical breveté, conçu par Arthur Lih et qui est actuellement le seul dispositif au monde proposant ce service essentiel aux particuliers.

Comment fonctionne le LifeVac ?

LifeVac se place sur la bouche de la victime et est équipé d’une valve unidirectionnelle brevetée. Une fois appliqué sur la bouche, il empêche tout air d’entrer, créant une aspiration unidirectionnelle qui dégage l’objet obstruant les voies respiratoires et le remonte dans la trachée. L’aspect crucial est qu’il ne présente aucun risque de causer des dommages à la bouche ni au frein lingual, car l’objet est aspiré vers la bouche, éliminant ainsi tout risque de pousser l’obstruction plus loin.

LifeVac est polyvalent et peut être utilisé sur des personnes de différentes morphologies, des bébés aux adultes. Il est abordable, coûtant environ 100 €, et pourrait être un ajout précieux dans les cantines scolaires et les établissements pour personnes âgées en France. Face à un problème de santé aussi critique que l’étouffement, des innovations telles que LifeVac procurent un espoir précieux en rendant les premiers secours plus accessibles et efficaces pour tous. C’est une solution qui mérite d’être connue et diffusée pour sauver des vies.

Quelle est l’efficacité du LifeVac ?

LifeVac a été à l’origine de la sauvegarde de 1269 vies à travers le monde depuis son invention. Ce dispositif a prouvé son efficacité en sauvant des vies dans plusieurs pays. Le protocole standard de secours en cas d’étouffement, comprenant des coups dans le dos, des poussées abdominales et la RCR, n’a qu’une efficacité allant de 0 à 76 % lorsqu’il est correctement réalisé par des professionnels dans des conditions idéales.

Cette efficacité diminue considérablement pour les personnes en fauteuil roulant, car elles ne peuvent pas recevoir les poussées abdominales ni les coups dans le dos, si elles sont assises dans un fauteuil roulant moulé. Avec son concept non invasif, le LifeVac peut être utilisé par tout citoyen et permettrait de sauver de nombreuses vies, si tous les établissements publics en étaient équipés par exemple. Plus d’informations : lifevac.net. Que pensez-vous de cette invention pour les premiers secours ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

