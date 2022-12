LifeVac, l’invention d’un dispositif anti-étouffement pour extraire un corps étranger inhalé par « fausse route »

D’après Santé Publique France, l’étouffement par suffocation serait la cause du décès de 3 000 personnes chaque année. Les décès par étouffement sont souvent dus à l’ingestion de produits alimentaires qui obstruent les voies respiratoires. Pour dégager les voies respiratoires suite à un étouffement, il existe le protocole SLA, mais c’est une aspiration par tube, invasif, qui présente des dangers comme celui de déchirer le frein lingual, la langue devenant une obstruction supplémentaire. Le risque de pousser l’aliment coincé existe aussi, et ce type d’aspiration ne peut se faire que par un professionnel. L’invention d’une entreprise européenne LifeVac n’est pas nouvelle. En revanche, elle est assez peu connue en France et, pourtant, ce dispositif anti-étouffement pourrait sauver de nombreuses vies chaque année, étant accessible à tous. Découverte.

LifeVac, qu’est-ce que c’est ?

Le dispositif LifeVac a donc été inventé pour rendre l’aspiration non invasive et accessible à tous. Lorsqu’une personne s’étouffe avec un aliment, il faut agir vite, voire instantanément. Et en général, il faut comprimer le thorax pour tenter de faire ressortir l’aliment ou l’objet coincé par la bouche. Cependant, cette technique d’urgence ne fonctionne pas toujours ! LifeVac est un masque médical breveté inventé par Arthur Lie et est actuellement le seul dispositif au monde à proposer ce « service » essentiel aux particuliers. L’invention a été créée après que le concepteur de ce dispositif ait vu une petite fille de ces connaissances mourir, étouffée par un grain de raisin.

Comment fonctionne LifeVac ?

LifeVac s’installe sur la bouche de la victime et dispose d’une valve unidirectionnelle brevetée qui, une fois appliquée sur la bouche, empêche tout air de pénétrer. Cela crée alors une aspiration unidirectionnelle qui provoque la remontée de l’objet dans la trachée, sans aucun risque d’endommager la cavité buccale ni le frein lingual. Puisqu’il aspire vers la bouche, LifeVac ne présente aucun danger de repousser l’objet coincé encore plus loin. Le produit coûte environ 100 € et peut être adapté à plusieurs morphologies (bébé, enfant, adulte). Une invention intelligente que l’on aimerait voir dans toutes les cantines scolaires et dans tous les EHPAD de France, non ?

Quels sont les gestes qui sauvent en cas d’étouffement ?

Si vous devez porter assistance à une personne victime d’un étouffement par objet ou aliment obstruant, il faut :

asseoir ou mettre la victime en position debout,

vous placer sur le côté ou à l’arrière de la victime,

maintenir le thorax avec votre main gauche,

pencher la victime vers l’avant,

donner de 1 à 5 claques vigoureuses entre les omoplates avec la main ouverte.

Évidemment, il faudra avoir prévenu les secours et tenter cette manœuvre en attendant leur arrivée. Si les claques dans le dos ont échoué, il faudra pratiquer un geste appelé manœuvre d’Heimlich qui se pratique en serrant un poing sur la moitié inférieure du sternum. Avec l’autre main, saisir le poing puis comprimer fermement vers vous en poussant vers le haut. Il est également possible de pratiquer la manœuvre d’Heimlich sur une personne en réalisant la même opération de 6 à 10 fois de suite, en fonction des besoins bien sûr !

En attendant les secours, vous pourrez alterner les claques dans le dos et la manœuvre d’Heimlich à raison de cinq claques et cinq compressions. Attention si vous devez pratiquer cette manœuvre sur des nourrissons, enfants ou personnes âgées, le sternum est fragile, il faut doser les claques et compressions. Retrouvez les gestes qui sauvent en cas d’étouffement sur le site de La Croix Rouge Française.