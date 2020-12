La technologie permet aujourd’hui d’équiper chaque maison d’un défibrillateur « automatique »

Les malaises cardiaques demandent une réactivité immédiate pour sauver la vie de la personne. Selon le Dr Jérôme Garot, cardiologue à l’hôpital Jacques Cartier de Massy (91), la majorité des arrêts cardiaques surviennent à domicile. Pourtant, nous sommes très peu nombreux à posséder ce genre d’appareils.

A Seattle, aux Etats-Unis, posséder un défibrillateur personnel est obligatoire… Et les chiffres offrent un constat sans appel : 60% des patients atteints d’un malaise cardiaque survivent, contre 5% en temps normal. Pour tenter de palier le manque de défibrillateurs en France, une start-up, Lifeaz, lance Clark, le premier appareil connecté pour les particuliers.

Qu’est qu’un défibrillateur ?

Un défibrillateur est un appareil électrique qui permet d’envoyer un choc électrique au cœur en arrêt cardiaque pour le relancer. C’est un bloc compact, transportable, fonctionnant sur batteries et disposant d’électrodes rapides. Il permet d’envoyer un choc puissant au cœur de la victime pour rétablir le rythme cardiaque. Il existe deux types de défibrillateurs, l’un destinée au personnel médical, le second, aussi appelée DAE se destine au grand public. On peut parfois les trouver dans les communes (mairie, salle des fêtes etc) …

Les DSA (semi-automatiques) qui analysent la situation et valident la nécessité du choc électrique. L’intervention du secouriste est requise puisqu’il doit déclencher le défibrillateur.

Les DEA (automatiques) analysent également la situation d’urgence mais ne nécessitent pas l’intervention du secouriste pour déclencher le choc électrique. Une fois les électrodes posées, le secouriste peut s’éloigner de la victime et laisser l’appareil travailler.

Pourquoi est-il essentiel d’avoir un défibrillateur à la maison ?

Chaque année 1 français sur 1000 est victime d’un arrêt cardiaque à domicile… Et le délai d’intervention ne doit pas dépasser 3 minutes pour commencer un massage cardiaque ou utiliser un défibrillateur… Trois petites minutes qui peuvent sauver la vie d’un proche en urgence vitale ! Au-delà des trois minutes, des lésions cérébrales irréversibles sont souvent inexorables et l’issue est souvent fatale.

Clark, le premier défibrillateur pour les particuliers.

C’est un petit boitier fabriqué à Honfleur qui va se déclencher automatique s’il n’enregistre aucun battement cardiaque. Mais surtout il est connecté ! Relié grâce à une puce 2G à des logiciels analysant les données en permanence, il possède une maintenance intégrée.

Johann Kalchman, président et cofondateur de Lifeaz explique qu’en cas d’accident, la première des choses à faire est d’alerter le 15. Lorsque c’est possible, intervenez tout de suite sur la victime et faites appeler le 15 à un proche présent, le temps gagné de l’attente peut être primordial.

Clark fonctionne grâce à l’application gratuite Everyday Heroes développée avec la collaboration des Sapeurs-Pompiers de Paris. Il vous indique donc les gestes à pratiquer en direct. Clark dispose d’électrodes universelles (enfant ou adulte) qu’il suffit de placer sur la poitrine de la victime. Puis le défibrillateur vous guide vocalement (français ou anglais) pour dérouler la procédure. S’il détecte l’arrêt cardiaque, il délivrera lui-même le choc électrique. Si la personne respire, il ne choquera pas ! Clark est disponible à la vente ou à la location. Pour connaître les modalités et tarifs, il faut demander un devis sur le site Lifeaz.