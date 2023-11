Une jeune prodige de 12 ans récompensée à un concours d’invention pour un détecteur d’incendie très innovant

Être inventeur ou inventrice ne revient toujours pas qu’aux scientifiques émérites. Certaines inventions naissent dans les cerveaux de ceux qui ont plus l’âge de jouer avec leurs amis que d’inventer un objet révolutionnaire. Shanya Gill fait partie de ce que l’on pourrait qualifier de petits génies, puisqu’à 12 ans, elle a créé un système de détection d’incendie révolutionnaire. Grâce à un Raspberry Pi, le Python et une caméra thermique, la jeune fille vient d’inventer un système de détection des incendies qui alerte par téléphone. Gagnante d’un prestigieux concours, elle souhaite désormais commercialiser son invention et peut-être s’offrir un bel avenir. Découverte.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Shanya Gill a été profondément marquée par une tragédie, qui lui a fait imaginer cette invention. Enfant, elle a vécu l’incendie du restaurant voisin de sa maison et s’est trouvée choquée par le temps que les secours avaient mis à intervenir. Elle a alors immédiatement ressenti le besoin de concevoir une solution d’alerte qui serait capable de surveiller les départs d’incendies, puis d’alerter les secours via des messages textes sur n’importe quel Smartphone. Utilisant une caméra thermique et un ordinateur Raspberry Pi, elle a développé un dispositif susceptible de détecter les incendies non surveillés. Son innovation exceptionnelle lui a valu la première place au concours national Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge, un prestigieux concours destiné aux plus jeunes inventeurs.

Comment a-t-elle conçu son invention ?

Pour mettre en œuvre son système de détection d’incendie, Shanya Gill a programmé le Raspberry Pi avec Python, et connecté une caméra thermique qui fournit des images à analyser. La jeune inventrice a pris des mesures précises pour différencier les objets chauds en mouvement horizontal, tels que les personnes, des sources de chaleur immobiles comme un brûleur à gaz actif. Le système a ensuite été programmé pour déclencher une alerte par message texte en cas de détection d’une source de chaleur sans présence humaine pendant 10 min consécutives. Les résultats des tests ont révélé une précision remarquable, avec une détection précise de la présence humaine à 98 % et des sources de chaleur à 97 %.

En quoi l’invention de la jeune fille est-elle différente des détecteurs d’incendie ?

Contrairement aux détecteurs de fumée traditionnels, l’ordinateur analyse les relevés thermiques de la caméra, distinguant les sources de chaleur en fonction de leur mouvement horizontal ou vertical. Ce dispositif envoie ensuite des alertes sur le téléphone du propriétaire, garantissant une réactivité optimale. La jeune fille a convaincu le jury du Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge et a remporté la somme de 25 000 $ (22 880 €), qu’elle compte utiliser pour commercialiser son invention et soutenir des œuvres caritatives liées aux incendies.

En dépassant 65 000 collégiens en STEM, elle a aussi suscité, avec son étonnant projet, l'admiration de Maya Ajmera, présidente et directrice générale de la Society for Science. La jeune élève de 12 ans prouve, encore une fois, que les inventions de demain ne proviennent pas uniquement de grands laboratoires ni de scientifiques ultra-diplômés ! Nous ne pouvons que lui souhaiter le succès qu'elle mérite avec son invention, destinée à protéger les biens et les personnes des incendies destructeurs.