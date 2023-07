Deux Raspberry Pi 4 et un Mini PC en fortes réductions sur Geekbuying.

La période des soldes, en France, c’est jusqu’au 25 juillet inclus, mais sur Geekbuying, elles vont durer jusqu’au 31 juillet sur trois produits sélectionnés. Deux Raspberry Pi 4 modèle B avec 4 ou 8 Go de RAM, et un mini PC BMAX B6 Plus, qui bénéficient de promotions intéressantes mais limitées dans le temps. Que ce soit pour préparer la rentrée de vos enfants, ou pour vous offrir des systèmes compacts et performants, c’est le moment de profiter des offres proposées jusqu’à la fin du mois. Après cette date, il sera trop tard, et vous n’aurez plus qu’à payer le prix fort. Découvrez les trois produits en promo, ainsi que leurs qualités et performances. C’est parti pour les promotions du moment !

Présentation du Raspberry Pi 4 modèle B, 4 Go de RAM

Le Raspberry modèle B 4 Go de RAM pourrait être votre nouvel ordinateur de bureau. Bien plus performant que ces prédécesseurs, ce nouveau modèle offre une expérience bureautique complète. Peu importe ce que vous lui demandez, comme l’édition de document, la navigation internet, ou autre, il répondra à votre demande. Il permet également d’exécuter deux moniteurs simultanément et autorise aussi la 4K. Il se dote d’un processeur ARM quadricœur BCM2711 64 bits amélioré cadencé à 1,5 GHz et 8 Go de RAM DDR4, l’un des plus puissants sur le marché actuel. Du côté de la connectivité, vous n’aurez que l’embarras du choix, puisqu’il se dote de 2 ports micro-HDMI pour la sortie vidéo, 2 ports USB 3.0 et 2 ports USB 2.0 pour la connectivité périphérique, ainsi qu’un port Ethernet Gigabit.

Ajoutons aussi la présence du Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 2,4/5 GHz et du Bluetooth 5.0 avec Bluetooth basse énergie (BLE) pour la connectivité sans fil. Il a aussi la particularité de ne pas être doté de ventilateur, ce qui le rend évidemment très silencieux, mais également très économe en énergie. Rappelons aussi que le système d’exploitation Raspberry est totalement gratuit ! Vous pouvez bénéficier d’une remise de 69 €, sur le Raspberry Pi 4 modèle B, 4 Go de RAM, en vous rendant sur le site Geekbuying jusqu’au 31 juillet 2023 inclus, grâce au coupon de réduction suivant : NNNFRSOLDEP4

Présentation du Raspberry Pi 4 modèle B, 8 Go de RAM

Ce second modèle de Raspberry Pi 4 modèle B dispose d’une petite différence avec le modèle précédent. Cette différence se situe dans sa capacité de RAM. En effet, ce modèle-ci dispose d’une capacité de 8 Go de RAM, contre 4 Go de RAM pour le précédent. Il dispose donc des mêmes qualités en termes de technicités et de connectivités, mais il sera un peu plus rapide à effectuer les tâches que vous lui confierez. Ajoutons peut-être que ces deux modèles disposent d’un en-tête GPOI à 40 broches, ce qui les rendent entièrement rétro compatibles. De plus, ils disposent d’une entrée d’alimentation USB-C qui leur permet d’obtenir une connexion plus fiable et plus solide que les précédentes versions.

Rappelons que le système Le Raspberry Pi est un mini-ordinateur monocarte développé par la Fondation Raspberry Pi. Ce système a été inventé à des fins plutôt éducatives, et est largement utilisé pour des créations de projets informatiques, ou des expérimentations électroniques. Vous pouvez bénéficier d’une remise de 99 € sur le Raspberry Pi 4 modèle B, 8 Go de RAM en vous rendant sur le site Geekbuying jusqu’au 31 juillet 2023 inclus, grâce au coupon de réduction suivant : NNNFRSOLEP8

Présentation du Mini PC BMAX B6 Plus

Le Mini PC BMAX B6 Plus est un ordinateur compact, mais qui se veut aussi ultraperformant grâce à son processeur Intel Core i3-1000NG4 cadencé jusqu’à 3,2 GHz. Côté performance, on peut ajouter ses 12 Go de mémoire LPDDR4 et son SSD de 512 Go, qui lui confèrent une fluidité et une rapidité de traitement exceptionnelles. Vous allez pouvoir tout lui demander, y compris des tâches gourmandes en ressources, il assurera ! Du côté de la connectivité, il se dote de deux ports HDMI, sur lesquels vous pourrez connecter deux écrans 4K pour une expérience visuelle immersive. Il prend aussi en charge la connectivité Type-C pour une flexibilité maximale et des configurations différentes. Il se dote également de trois ports USB 3.0 n d’une interface LAN RJ45 Gigabit pour une connexion réseau rapide et stable.

Enfin, sa connectivité sans fil est réalisée grâce au Wi-Fi 5 (802.11ac) et au Bluetooth 4.2. Vous pourrez aussi écouter vos musiques préférées en branchant un casque sur sa sortie audio 3,5 mm. Du côté du système d’exploitation, il est fourni avec Windows 11 Pro préinstallé, vous bénéficiez donc des dernières fonctionnalités et des améliorations de sécurité, ainsi que d’une interface conviviale pour une productivité maximale. Le Mini PC BMAX B6 Plus est au prix de 197 € sur le site Geekbuying jusqu’au 31 juillet 2023 inclus, grâce au coupon de réduction suivant : NNNFRB6PLUS