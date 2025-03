Je teste le mini PC GEEKOM A6, un petit ordinateur puissant et très polyvalent

Les mini-PC ont le vent en poupe, prenant progressivement la place des immenses et imposantes tours d’antan… Précédemment, pour installer un PC fixe, il fallait un bureau solide, dédié à un espace travail. Aujourd’hui, ils proposent des performances similaires, voire supérieures en se posant sur un simple coin de bureau ! Je dois bien avouer que j’ai un faible pour ces PC miniatures, même si je suis parfois sceptique quant à leurs performances. Alors, quand GEEKOM m’a proposé de tester le modèle A6, j’ai immédiatement accepté, vous l’imaginez bien. Le GEEKOM A6 Mini PC, c’est une petite machine qui affiche une fiche technique impressionnante pour seulement 499 €* sur Amazon. Au programme : un processeur AMD Ryzen 7 6800 H, épaulé par 32 Go de RAM DDR5 et 1 To de stockage SSD ultra-rapide. Voici mon retour complet sur ce mini-PC qui pourrait bien transformer mon usage au quotidien. C’est parti.

Mes premières impressions au déballage : un mini-PC qui inspire confiance

Dès l’ouverture de la boîte, le GEEKOM A6 Mini PC met les choses au clair : on n’est pas sur un gadget en plastique, mais bien sûr un produit premium. Le châssis en alliage d’aluminium apporte une vraie sensation de robustesse, bien loin de certains mini-PC bon marché qui font un peu « cheap ». Le métal brossé donne un côté moderne et élégant, et il se marie parfaitement avec un setup sobre et professionnel.

Je crains souvent le côté « plastique » avec ce type de produit, ce n’est absolument pas le cas ici. Et, avec 11,18 cm de côté et seulement 3,56 cm d’épaisseur, il est ridiculement petit comparé à une tour classique. Honnêtement, il tient dans la paume de la main, et pourtant, à l’intérieur, il cache un processeur Ryzen 7, une carte graphique intégrée Radeon 680M et de la RAM en double canal DDR5. Impressionnant ! Je m’interroge toujours sur la fabrication : mais comment font-ils pour concentrer autant de technologies dans un si petit boitier !

Branchement et installation : ultra-simple et rapide

Le branchement peut être une source d’angoisse et un frein à l’achat ! Or, ici, nul besoin d’être un expert en informatique pour installer ce mini-PC : il suffit de le brancher à une prise secteur, de connecter un écran via HDMI ou USB4, et d’y ajouter clavier et souris. Bonne surprise : Windows 11 Pro est préinstallé, ce qui évite la corvée de l’installation. L’ordinateur démarre en quelques secondes, et après quelques mises à jour, il est opérationnel. Côté connectivité, c’est un vrai bonheur :

2 ports USB4 (idéals pour connecter un écran externe ou un SSD ultra-rapide)

2 ports HDMI 2.0 (permet de brancher jusqu’à 4 écrans en simultané !)

Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 (pour une connexion stable et rapide)

Ethernet 2,5 Gbps (pour ceux qui veulent une connexion ultra-rapide en filaire)

Les différentes configurations testées

Quand on regarde un mini-PC comme le GEEKOM A6, on pourrait s’attendre à un compromis entre compacité et puissance. Pourtant, ce petit boîtier cache un processeur AMD Ryzen 7 6800 H (8 cœurs, 16 threads, jusqu’à 4,7 GHz) et une puce graphique Radeon 680M, ce qui lui permet d’offrir des performances dignes d’un PC portable haut de gamme. J’ai ensuite cherché à savoir ce qu’il avait réellement dans le ventre avec le logiciel Passmark !

Bureautique et multitâche : une fluidité exemplaire

J’ai commencé mon test par un usage classique : navigation web, traitement de texte et un peu de gestion de fichiers lourds. Pour mettre ce mini-PC à l’épreuve, j’ai volontairement ouvert une vingtaine d’onglets Chrome, lancé un tableur Excel gourmand, fait tourner Spotify en fond, et travaillé sur Google Docs. Résultat ?

Aucune latence. Tout répond instantanément, même lors du passage d’un onglet à l’autre. Le mode multitâche est clairement un point fort grâce aux 32 Go de RAM DDR5, qui assurent une réactivité sans faille. Ce GEEKOM A6 est une vraie machine de productivité, parfaite pour un usage pro comme personnel.

Montage vidéo et retouche photo : un vrai atout pour les créatifs

Étant un adepte de la retouche photo et du montage vidéo, j’étais curieux de voir comment ce mini-PC allait s’en sortir avec Photoshop et InDesign. J’ai chargé plusieurs fichiers RAW haute résolution et monté une vidéo en 4K avec quelques effets. Grâce au SSD ultra-rapide de 1 To, l’ouverture des fichiers et les rendus sont très fluides. Les 16 threads du Ryzen 7 font un excellent travail pour répartir la charge, et le tout reste réactif même avec plusieurs logiciels ouverts simultanément. Pour un mini-PC, c’est bluffant !

Gaming : une belle surprise, mais pas une machine de guerre

Je savais que le GEEKOM A6 n’était pas une machine de gaming. Cependant, j’ai quand même voulu tester quelques jeux pour voir ce qu’il avait dans le ventre.

Minecraft : aucun souci en 1080 p, 60 FPS constants.

The Witcher 3, GTA V : jouable en moyen/élevé, mais avec de petites chutes de FPS.

Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 : là, clairement, cela devient compliqué.

Bref, pour du gaming léger à modéré, ce mini-PC fait le job, mais il ne faudra pas s’attendre à une expérience AAA ultra-fluide en 4K.

Un refroidissement efficace et un PC silencieux

Avec une telle puissance dans un boîtier aussi compact, j’avais une crainte : la chauffe. On sait que ce n’est généralement pas le point fort des PC miniatures… Bonne surprise, le GEEKOM A6 Mini PC a intégré son système de refroidissement IceBlast, et ça fonctionne très bien.

L’air circule de façon optimisée à travers le châssis, et même après plusieurs heures en charge (montage vidéo, gaming, rendus 3D), la température reste maîtrisée. En termes de bruit, il est inaudible ou presque pour des tâches bureautiques, et un peu plus bruyant sur des tâches lourdes. Néanmoins, cela reste parfaitement acceptable.

La prise en charge multi-écrans, un vrai plus pour la productivité

Si comme moi, vous travaillez avec plusieurs écrans, le GEEKOM A6 Mini PC a de sérieux arguments. Il est capable de gérer jusqu’à 4 écrans 4K simultanément grâce à :

2 ports HDMI 2.0

2 ports USB4 (qui permettent aussi la vidéo)

J’ai testé en connectant mon écran principal en 4K, et un second en 1080 p. Tout est fluide, zéro latence, et le PC ne bronche pas. Plusieurs avantages au multi-écrans, pour diverses tâches. Par exemple, disposer de Photoshop sur un écran et des fichiers sources sur un autre est un véritable gain de temps lorsque l’on travaille sur de la retouche photo ou du montage vidéo !

Mémoire et stockage : rapide et évolutif

On le sait : un PC rapide, c’est avant tout une bonne combinaison RAM + stockage. Et, ici, GEEKOM n’a pas fait les choses à moitié. Sur le GEEKOM A6 Mini PC et avec 32 Go de RAM DDR5, la réactivité est excellente, même en multitâche intense. Imaginez un SSD de 1 To sur un si petit appareil, pour ma part, je suis impressionné. Et, en plus, ce mini PC est évolutif, avec la possibilité d’étendre la RAM jusqu’à 64 Go, et un stockage upgradable jusqu’à 2 To (via un SSD M.2).

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d’utilisation, je suis conquis par ce GEEKOM A6 Mini PC. Il est puissant, compact, silencieux et ultra-pratique. Si vous cherchez un mini-PC pour le travail, le multimédia ou même un peu de gaming léger, c’est un excellent choix. Alors, est-ce que je recommande le GEEKOM A6 Mini PC à 499 €*sur Amazon ? Sans hésiter, oui ! Pour le prix, c’est une pépite, et il pourrait bien remplacer définitivement ma grosse tour. Et vous, seriez-vous tenté par un mini-PC aussi puissant ?

Les plus

Un bon score à Passmark

Polyvalent

Très compact

Une connectique généreuse

Très silencieux

Les moins

Un peu à la traine sur les jeux, comme tous les mini PC

Liste des caractéristiques techniques

Processeur : AMD Ryzen 7 6800 H (8 cœurs, 16 threads, jusqu’à 4,7 GHz)

Carte graphique : Radeon 680M

RAM : 32 Go DDR5 (extensible à 64 Go)

Stockage : SSD M.2 PCIe 1 To (extensible à 2 To)

Connectique : 2 x USB4, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.2, USB 2.0, prise casque, Ethernet 2,5 G

Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Dimensions : 11,18 × 11,18 × 3,56 cm

Poids : 415 g

Contenu du colis

Dans la boîte, on trouve :

Le Mini PC GEEKOM A6

Un câble HDMI

Un adaptateur secteur

Un support VESA

Un manuel utilisateur

*Le prix a été relevé le 4 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.